María Neme Inmobiliaria: confianza, transparencia y calidez en cada paso del camino

María, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?
Desde muy pequeña sentí fascinación por el mundo inmobiliario, acompañando a mis padres en cada mudanza. Esa curiosidad se transformó en vocación al estudiar la carrera de Martillero, Corredor y Administrador de Consorcios en la Universidad Abierta Interamericana. Tras recibirme en 2012 y mudarme a Bariloche, comencé a trabajar como agente y luego como responsable legal de una reconocida inmobiliaria. La maternidad marcó un nuevo capítulo y, en 2021, tras la pandemia, decidí abrir mi propia oficina. En la actualidad lidero un equipo que combina experiencia y cercanía, con el propósito de que cada cliente viva un proceso transparente y seguro.
¿Cuáles son los servicios que brindan al público?
Brindamos asesoramiento integral en la compra, venta y alquiler de propiedades, tanto habitacionales como comerciales. Nuestro diferencial es acompañar a cada persona en todo el proceso, poniendo foco en operaciones claras, seguras y alineadas a sus necesidades. Más que vender propiedades, ofrecemos un acompañamiento humano y profesional en todo el proceso.
¿Cómo se proyectan de cara al futuro?
Buscamos consolidarnos como una inmobiliaria de referencia en Bariloche y la Patagonia, incorporando tecnología y nuevas estrategias que potencien la experiencia del cliente. Queremos crecer sin perder la esencia: la confianza y la cercanía.
¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?
Nuestra fortaleza está en la transparencia, la honestidad y el trabajo en equipo. En un mercado donde muchas veces prima la rapidez o el interés económico, nosotros ponemos el foco en la persona que confía en nosotros. Cada cliente puede estar haciendo su primera inversión o tomando una decisión clave en su vida, y merece el máximo respeto y dedicación. Construimos relaciones sólidas basadas en la verdad, la empatía y el cuidado, valores que sostengo desde hace más de 14 años de trayectoria. En María Neme Inmobiliaria el respaldo lleva mi propio nombre, con la responsabilidad legal y humana que eso implica.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
No cambiaría nada. Cada desafío, cada crisis y cada duda fueron necesarios para llegar hasta aquí. A lo largo del camino aprendí a reinventarme, a adaptarme al dinamismo del mercado y, sobre todo, a valorar la confianza de quienes nos eligen. Hoy miro hacia atrás con gratitud: todas esas experiencias dieron identidad a lo que es María Neme Inmobiliaria, un proyecto con alma y visión de futuro.
Datos de contacto:
Dirección: Palacios 122, Bariloche
WhatsApp: +54 9 2944 41-0217
Instagram: marianeme_inmobiliaria
Web: marianeme.com