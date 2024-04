María Noel Martínez: “Tener herramientas comunicacionales implica poder brillar en cualquier área de la vida”

Hay historias que trascienden el simple relato y se convierten en inspiradoras y motivacionales, porque en ellas muchos se pueden reconocer, identificar o reflejar como en un espejo. Una de esas historias es la de María Noel Martínez, una socióloga atravesada por la timidez y el pánico a hablar en público, paradójicamente devenida mentora experta en oratoria y comunicación. Su recorrido no solo refleja un cambio de profesión, sino un viaje interno de conquista sobre sus propias creencias limitantes, aquellas que le hicieron perder valiosas oportunidades laborales y quién sabe qué más. Pero Noel no perdió: esas experiencias fueron el motor para el cambio, para la superación personal, y para, finalmente, encontrar su propósito de vida: acompañar a las personas a comunicarse de manera asertiva para lograr sus objetivos. Créanme que el diálogo con Noel no hace suponer ni por asomo que esa profesional fue en algún momento alguien a quien le costaba comunicarse; la conversación con ella es un vaivén entretenido y cautivante, en el que las palabras se mecen con la expresividad y la fuerza justa para mantener interesado al interlocutor en todo el relato.

Noel, sos inicialmente Socióloga, pero actualmente te desempeñas como coach y Mentora especialista en oratoria y comunicación. ¿Qué fue lo que te llevó de un punto al otro?

Sí, soy socióloga, profesión que amo, pero en la que no terminé de desarrollarme, justamente por mi timidez, mi miedo a las entrevistas, el complejo que tenía por ponerme colorada cada vez que hablaba. Te cuento un ejemplo, para que entiendas la dimensión de mis problemas de comunicación y la timidez que me acompañaba desde chica: cuando me recibí, me consiguieron una entrevista en una consultora muy conocida, del Sociólogo Julio Aurelio, y en el camino desistí, no me presenté; imaginate la oportunidad perdida que significó eso para mí. Esa fue una de las tantas oportunidades que perdí. Deseo de corazón que nadie más tenga que pasar por eso; y esa es mi misión hoy. Y te juro Nati… si yo lo hice, todos podemos hacerlo. Cuando cumplí 30 años, un día me empecé a preguntar: ¿Por qué estoy parada en este lugar? ¿Cómo puedo empezar a mostrarme más? ¿Por qué si yo estudié tanto, no puedo comunicarlo como algunas personas a las que admiro? Esas fueron las preguntas internas que me llevaron a poner el ojo en la oratoria, la comunicación y las emociones que, por supuesto, atraviesan cualquier proceso comunicacional. Y fue en ese momento en el que empecé a estudiar cuanta habilidad blanda se me cruzaba por el camino, y comencé a registrar todo lo que a mí me resultaba. El día que vencí todas las trabas, dije: ¡Esto lo tengo que compartir y ahora puedo hacerlo! Lo más lindo es que, si nos detenemos a pensar, nos comunicamos desde el día que nacemos; la comunicación atraviesa cualquier proceso y potencia cualquier expertise, mucha gente sabe muchísimo y no puede comunicarlo.

A partir de tu propia experiencia, esto que te pasaba a vos misma en relación con tu propia comunicación, ¿Cómo ayudas a otras personas y cuál es tu diferencial?

Brindo capacitaciones que se basan en los cuatro pilares de la oratoria: las emociones, el “qué” digo, y el “cómo” lo digo, que se divide en lenguaje no verbal y la voz. Me gusta ser práctica, pasar la teoría por el cuerpo, trabajar con micrófonos abiertos para que todos aprendamos de todos, porque considero que el conocimiento es circular y resultan muy nutritivas las experiencias de cada uno, ya que nos ayudan a darnos cuenta que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas.

Trabajo mucho con las expectativas de las personas, sigo el ritmo y no tengo problema de agregar lo que me pidan, de paso aprendo y me desafío constantemente.

También trabajo con casos puntuales, detectando cuáles son las necesidades de la persona que me contacta y trabajando específicamente allí donde surge la necesidad.

¿A quiénes están destinadas tus capacitaciones?

Los cursos están destinados a todas las personas que deseen mejorar su aspecto comunicacional, sin límite de edad; es más, cada vez personas más chicas asisten a los cursos y a mí me emociona, ya que considero que es una asignatura que debiera estar incluida en la currícula escolar. Tener herramientas comunicacionales implica poder brillar en cualquier área de la vida, aumenta las posibilidades de elección y disminuye ampliamente el panorama de oportunidades perdidas.

¿Qué buscan las personas que te contactan; cuál crees que es en realidad su necesidad?

Las necesidades, te diría, son muy variadas: miedo a hablar en público, falta de fluidez al hablar, manejo de ira en las discusiones, creencias limitantes de todo tipo: aburro cuando hablo, nadie me escucha, mi voz es horrible...

¿Cómo se trabaja el aspecto emocional que hay detrás de esas creencias limitantes?

Las creencias limitantes se trabajan con ejercicios de PNL (programación neurolingüística) y por supuesto que la práctica es eso que hace que generemos nuevos circuitos neuronales, que van a hacer que ante el mismo estímulo (audiencia) podamos tener distintas respuestas, traducidas en resultados comunicacionales.

¿Qué cambios implica mejorar la comunicación en la vida de las personas, no sólo en su actividad laboral, sino también en sus vínculos y vida cotidiana?

En lo cotidiano, al empezar a tener herramientas de comunicación mejoran los vínculos, baja la frustración, se logran objetivos que antes quedaban en el camino, y cuando eso pasa nos damos cuenta de que es un camino sin retorno, muy vinculado a la paz y a la libertad que todos anhelamos.

Para finalizar, si tuvieras que definir qué es una correcta comunicación, ¿Qué aspectos destacarías?

Considero que la comunicación debe ser: asertiva, sin vueltas y con pocas variables, ya que nuestros cerebros, debido a los avances de la tecnología, con todas sus implicancias, están entrenados para tener focos de atención cada vez más acotados: cambiamos de pantalla cada 30 segundos, saltamos de un reel al otro, y eso genera circuitos neuronales de cortos lapsos de atención. Por eso en el 2024 debemos ser concretos si realmente queremos ser asertivos en la comunicación, no aburrir y que nos quieran volver a escuchar.

Para contactarte con Noel:

Whatsapp: +549 11 3006-9281

Mail: [email protected]

IG: marianoelmartinez1106