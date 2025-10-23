Mariana Lorenzi: Inglés con confianza para profesionales

Mariana, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Empecé a estudiar inglés a los 10 años y nunca me detuve. Hace más de 15 años acompaño a profesionales de distintas áreas. Esa trayectoria me permitió entender a fondo sus desafíos reales y diseñar un método que funciona.

En 2025 decidí dar un paso más: lancé mi negocio digital y comencé a formarme en marketing, ventas y liderazgo.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Ayudo a profesionales a mejorar su inglés a través de mi programa SMART. Trabajo con personas que ya son referentes en lo que hacen, sin embargo, cuando llega el momento de hablar en inglés, se bloquean.

Ese contraste no tiene por qué seguir marcando un límite. Con mi sistema, aplicamos estrategias específicas para superar esos bloqueos mentales y transformar la forma en la que se enfrentan al inglés. Porque es totalmente posible ser un profesional exitoso y, al mismo tiempo, hablar una segunda lengua con confianza.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto creciendo en mi profesión y acompañando a cada vez más personas en sus desafíos con el inglés. Me veo expandiéndome en redes, llegando a más personas y generando un impacto real en sus carreras y en mi propia evolución.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Creé este programa personalizado porque descubrí que los cursos grupales y genéricos no logran acompañar de verdad a cada persona en su proceso. Diseñé un sistema íntegramente basado en objetivos individuales. Las clases son sincrónicas y totalmente personalizadas.

Además, comprobé que es más efectivo dedicar 20 minutos diarios, de manera constante, que pasar horas seguidas intentando aprender sin continuidad. Por eso, en este programa integro prácticas simples de todos los días. Esto mantiene al alumno inmerso en el idioma durante los cuatro meses de trabajo.

El resultado: poder comunicarse con fluidez y confianza, tanto en lo laboral como en lo personal.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Llegué hasta acá gracias a años de estudio, práctica y también mucha perseverancia. Cada paso en mi camino profesional me permitió acumular experiencia y aprender qué realmente funciona y qué no a la hora de enseñar inglés. Si miro hacia atrás, lo único que hubiese hecho diferente es animarme antes a usar redes sociales, porque hoy son la herramienta que está potenciando mi carrera y me permite llegar a más personas con esta propuesta transformadora.

