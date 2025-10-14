Más que Contable: decisiones con datos

Micaela Coria, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

A lo largo de mi experiencia acompañando a dueños de PyMEs industriales familiares, vi repetirse un mismo error: decidir solo con intuición. Comprar una máquina “porque parece que hace falta”, contratar más gente “porque no damos abasto” o subir precios “porque lo hizo la competencia”. Son decisiones que parecen lógicas, pero que suelen costar dinero y tranquilidad cuando no se apoyan en información clara.

Antes de recibirme de contadora trabajé en estudios tradicionales. Ahí descubrí la realidad de muchos empresarios: ponen todo de sí, pero se sienten solos al entender sus números. Vi que lo que faltaba no eran ganas, sino alguien que explicara de forma simple y práctica.



En 2018 fundé Más que Contable, un estudio 100% online con una misión: que los números dejen de ser un aliado complejo y se conviertan en una herramienta útil para crecer.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

No nos limitamos a los papeles de los impuestos. Eso es lo mínimo. Lo que realmente hacemos es darle claridad al empresario sobre su negocio:



- Mostrar si está ganando o perdiendo dinero.

- Identificar qué productos dejan más margen.

- Organizar mejor el dinero para reinvertir con confianza.

- Acompañar mes a mes, respondiendo dudas sin tecnicismos.



En pocas palabras: hacemos que los números hablen fácil, para que el dueño de la PyME decida con seguridad.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mientras otros estudios se enfocan en cumplir trámites, en Más que Contable apostamos a la cercanía y la claridad. Usamos tecnología accesible (sistemas en la nube) que permiten ver cómo está el negocio desde el celular, sin esperar balances largos ni explicaciones complicadas.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Mi objetivo es que cada PyME sienta que tiene un aliado estratégico a su lado, casi como un director financiero digital, pero explicado de forma simple. Quiero que cada empresa, por más chica que sea, disfrute la tranquilidad que hoy solo tienen las grandes compañías: decidir con datos y no con intuición.

Si empezaras de Nuevo, ¿qué harías diferente?

Si volviera a comenzar, pondría tanto foco en comunicar y enseñar como en lo técnico. Hoy sé que explicar con claridad es tan importante como llevar bien los números. Y lanzaría antes mis programas educativos, porque compartir conocimiento empodera a los clientes y atrae a quienes valoran crecer de verdad.

Si sos dueño de una PyME y querés descubrir si hoy decidís con intuición o con datos, te invito a buscar Más que Contable en redes y descargar nuestra guía gratuita.

Datos de contacto:

[email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/masquecontable/

Facebook: https://www.facebook.com/masquecontable

You Tube: https://www.youtube.com/@masque.contable