MBCE.Indumentaria: moda inclusiva con alma, estilo y asesoramiento personalizado

María de los Angeles Silvero, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

MBCE.Indumentaria nació como un sueño en el living de mi casa. En ese pequeño espacio, entre cajas, estantes y percheros improvisados, comencé a descubrir que detrás de cada prenda había algo mucho más profundo que una simple venta. Con el tiempo, entendí que lo que realmente me apasionaba era el contacto con la gente, la empatía y la escucha para poder interpretar qué necesitaba cada cliente, asesorarlas, guiarlas y transformarlas aun sin que cada una se diera cuenta de que su potencial estaba ahí, se convirtió en mi pasión. Así fue como ese sueño inicial se transformó en realidad y en mi forma de vida.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

MBCE.Indumentaria se dedica a la moda femenina con un fuerte foco en el asesoramiento personalizado. No se trata solo de vender ropa, sino de acompañar a cada mujer en el proceso de elegir lo que la hace sentir cómoda, linda y segura. Brindamos looks actuales, urbanos y accesibles para TODOS LOS TALLES, porque creemos que la moda tiene que ser inclusiva y al alcance de todas.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial está justamente en eso: en escuchar, comprender y traducir en estilo lo que cada clienta busca. La atención personalizada y el vínculo humano son el corazón de la marca. Cada persona que entra a la tienda no es una simple clienta, sino parte de una comunidad que valora la calidez y la autenticidad, encontrando muchas veces prendas que no imaginaban encontrar ¡sobre todo en talles reales! marco mucho esto porque creo que es muy importante incluir y no excluir.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Mi objetivo es seguir creciendo como marca, potenciar la identidad de MBCE y ampliar la presencia digital, incorporando con más fuerza la venta online sin perder lo más importante: el contacto directo, humano y real con quienes confían en mí.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si tuviera que empezar de nuevo, tal vez lo haría con más calma, incorporando desde el inicio más herramientas de gestión y comunicación. Pero también creo que cada decisión, cada paso incluso los más lentos, me llevaron hasta acá.

El contexto económico actual es bastante negativo para el emprendedor que muchas veces no cuenta con recursos más que la venta y el autosustento y aun así priorizamos la pasión que nos mueve a seguir adelante. Todo lo vivido fue necesario para construir este presente lleno de aprendizajes, desafíos y sueños por cumplir.

Datos de contacto:

Instagram: @mbce.indumentaria

Web: mbceindumentaria.com

Tel: 1160133084

Av. Entre Ríos 229 - CABA

Lunes a Viernes 10 a 19 hs

Sábados 10,30 a 14,30 hs