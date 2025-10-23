Misión Agritechnica 2025: Nexus convoca a empresas para abrir mercados entre Argentina y el mundo

Nexus Trade Company Solutions (NCS Comex) lanza su misión de negocios a Agritechnica 2025 y convoca a compañías argentinas que quieran internacionalizarse y a marcas globales interesadas en desembarcar en el país. El programa incluye scouting de proveedores y distribuidores, agenda de reuniones dentro de la feria y representación comercial focalizada en resultados. Nexus Trade Company Solutions

¿Por qué Agritechnica?

Agritechnica es la feria líder mundial del sector: concentra a los principales jugadores de la maquinaria agrícola y a decisores de toda la cadena, y en 2025 tendrá como lema “Touch Smart Efficiency”, con jornadas temáticas pensadas para el negocio. Se realiza en Hannover, Alemania, del 9 al 15 de noviembre de 2025. Agritechnica+2Agritechnica+2

Qué propone Nexus a las empresas participantes

Nexus diseñó tres modalidades para maximizar el retorno y reducir riesgo comercial durante la feria:

1. Búsqueda de proveedores (importación a Argentina).

Preselección de fabricantes y tecnologías alineados al interés del cliente; negociación de mejores condiciones y armado de comparativos para decisión rápida. Beneficio: ahorro de tiempo y costos en scouting. Nexus Trade Company Solutions

2. Fabricante argentino: búsqueda de Distribuidores Internacionales (exportación).

Networking con distribuidores y canales de distintos mercados para abrir ventas sin estructura fija en el exterior; soporte idiomático, cultural y logístico. Nexus Trade Company Solutions

3. Acompañamiento “en feria”: reuniones clave dentro de Agritechnica.

Preparación previa, agenda curada, visitas guiadas y seguimiento posferia para convertir conversaciones en acuerdos concretos. Beneficio: más ROI por viaje. Nexus Trade Company Solutions

Ventajas diferenciales.

Equipo especializado para que el staff técnico/comercial no se desvíe del core, red internacional ya probada y esquema flexible: desde acompañamiento puntual hasta representación oficial. Nexus hoy opera con marcas como Hustler (Nueva Zelanda), MOM Officine (Italia) y HEM Paving (EE.UU.) en su desarrollo para Argentina y la región. Nexus Trade Company Solutions

“Vamos a Hannover con un objetivo claro: conectar necesidades reales con soluciones que generen ventas. Queremos sumar empresas locales a la misión y, a la vez, representar a fabricantes internacionales que busquen un socio confiable para ingresar y crecer en Argentina.” — Ignacio Pacci, Nexus Trade Company Solutions.

A quién está dirigida la convocatoria

● Empresas argentinas de maquinaria, implementos, ag-tech y componentes que busquen nuevos distribuidores o integrarse a cadenas globales.



● Fabricantes y marcas internacionales que quieran comercializar en Argentina con soporte integral en homologaciones, logística, posventa y construcción de red comercial. Agritechnica

Cómo sumarse

Las compañías interesadas pueden solicitar una reunión de evaluación y elegir la modalidad que mejor se adapte a sus objetivos (importar, exportar o agendar en feria). Contacto: [email protected] | +54 9 2477 341583 | +1 (319) 245-0107. Más información en ncscomex.com/agritechnica2025.