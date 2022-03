MueblesySillones.com® “LO QUE NO SE VE TAMBIÉN CUENTA”

Diseño alineado con el confort.

Tapicería adecuada a la costura.

Estructura resistente en función del volumen.

Rellenos de estructura más almohadones confortables y resistentes.

Contención de asiento a resorte o suncho plástico.

En MueblesySillones.com®, tenemos en cuenta estos ítems, para desarrollar en detalle todos nuestros productos. Así, el diseño siempre estará acorde con el confort, un sillón profundo, lo hacemos con muchos almohadones auxiliares que, no solo contribuyan a la estética, sino también a la comodidad para el usuario. Las telas, no solo son de alta calidad, sino también el uso de agujas en las costuras, está alineado a la cantidad de hebras por cm2, que tiene el género a utilizar, esto asegura evitar grietas en la línea de cosido. En caso de emplear cuero vacuno, siempre es más recomendable el cuero curtido vegetal, que aquel curtido con productos químicos, razón por demás obvias, ya que uno contribuye a la conservación del medio ambiente y el otro no. La estructura, siempre es fabricada con madera seca y bajo análisis de presión de trabajo, para evitar movimientos o crujidos. En cuanto a los rellenos de almohadones, los de respaldo contienen una generosa carga de vellón siliconado y los de asiento presentan hipersoft de 24/28kg según lo amerite el modelo. La estructura, contiene una delgada pero resistente capa de espuma que, denota suavidad sin deformar contornos. Finalmente, un poco el alma del producto, es la contención de asiento; si se basa en resortes “zig-zag” (utilizados en el rubro automotor, en nuestro caso en la línea Premium) la importancia del acero de estos, es determinante y sobre todo la colocación de los mismos en el basamento de madera, la cual debe obedecer estrictamente a las reglas de tracción, porque interviene directamente en la vida útil y comodidad del sillón. Mientras que los sunchos plásticos tienen menor complejidad solo requiere un buen fijado y utilización de materiales de primera calidad.

Por lo todo esto, es evidente que; “lo que no se ve también cuenta…”

Lic. Daniel O. Ferrara

Manager

Mueblesysillones.com

