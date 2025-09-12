Oralidad judicial en Argentina: un puente entre el derecho, la verdad y la ciudadanía

La incorporación de la oralidad en el sistema judicial argentino marca un cambio de paradigma. Lejos de ser un simple recurso procesal, representa un avance esencial para fortalecer la transparencia, la calidad democrática y la eficacia de los procesos. Juicios por jurados, audiencias, debates y mediaciones se han consolidado como espacios donde la verdad emerge de manera directa, acercando la justicia a la ciudadanía.

El principio de oralidad transforma la dinámica judicial. La posibilidad de que testigos, partes y abogados expongan sus argumentos en tiempo real, bajo la mirada del juez y, en el caso de los jurados, de la sociedad, garantiza no solo información clara, sino también un proceso público y transparente. La exigencia de un lenguaje accesible eleva el estándar de legitimidad y racionalidad de las decisiones.

La comunicación en este contexto no es un recurso secundario: es un derecho humano esencial. Comprender las razones de una decisión y acceder a información clara son condiciones necesarias para la igualdad ante la ley. La oralidad proyecta la justicia como un puente entre el Estado y la sociedad, reforzando la percepción de legitimidad y el derecho colectivo a comprender.

Como abogada y profesional de la comunicación, he sido testigo de cómo la oralidad renovó la práctica judicial en los últimos años. Estos espacios no solo transforman el proceso legal, sino que revalorizan el vínculo entre derecho y ciudadanía a través de una comunicación más humana y transparente.

En simulacros de juicios por jurados realizados en el Colegio de Abogados de Misiones, comprobé la importancia de traducir en palabras sencillas argumentos complejos. Escuchar, interrogar y contradecir en tiempo real potencia la transparencia y legitima las decisiones judiciales.

La oralidad también impone un nuevo perfil profesional: jueces, abogados y operadores judiciales debemos asumirnos como comunicadores. Este rol implica derribar tecnicismos y promover un lenguaje claro, accesible y empático.

En definitiva, la ampliación de los espacios de oralidad no es una reforma más: es un cambio cultural. Al poner la comunicación en el centro de la práctica jurídica, la justicia se vuelve más cercana, transparente y auténticamente humana.

