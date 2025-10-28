OSPAT reafirmó su compromiso con la prevención en una nueva edición de la Jornada Octubre Rosa

La Jornada Octubre Rosa de OSPAT se llevó a cabo el pasado jueves 24 de octubre en el auditorio de Lex Tower, con una destacada convocatoria presencial y acompañamiento virtual desde distintas provincias del país. El encuentro —que forma parte del Programa de Prevención y Promoción de la Salud de OSPAT— tuvo como propósito renovar el compromiso con la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento integral de las mujeres frente al cáncer de mama.

Un espacio de encuentro y conciencia

La apertura estuvo a cargo del Dr. Carlos Felice, presidente de OSPAT, quien subrayó el valor de la concientización y la educación sanitaria como pilares de la salud pública.

“Cuidar la salud no es solo un acto médico, es un compromiso social. En OSPAT entendemos que prevenir también es acompañar, y que la detección temprana salva vidas”, expresó Felice al iniciar la jornada.

El evento combinó exposiciones médicas, paneles interdisciplinarios y testimonios personales, en una propuesta dinámica que permitió abordar la problemática desde una mirada integral: médica, emocional y tecnológica.

La Dra. Verónica Portianko, médica especialista en diagnóstico por imágenes, fue una de las principales expositoras. En su disertación explicó los avances en mamografía digital, ecografía mamaria y resonancia, resaltando la importancia de los controles anuales. “La tecnología hoy nos da herramientas poderosas para detectar lesiones en etapas muy tempranas. Pero la decisión de hacerse el estudio sigue siendo el primer paso, y ese paso depende de cada una”, señaló.

Testimonios que inspiran

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el testimonio de Valeria Scatularo, paciente recuperada y parte de la familia de OSPAT, quien relató su experiencia con el diagnóstico y tratamiento.

“Cuando me dieron el resultado, sentí miedo. Pero también entendí que conocer a tiempo lo que me pasaba me salvó la vida. La prevención me dio una segunda oportunidad”, compartió ante un auditorio que la acompañó con aplausos y emoción.

Su historia reforzó el sentido más profundo de la jornada: humanizar la prevención, ponerle rostro y voz a las estadísticas, y recordar que cada estudio es una oportunidad para cambiar una historia personal.

Ciencia, innovación y salud preventiva

La jornada incluyó también la presentación de los avances del Programa APPS (Atención Primaria y Preventiva de la Salud) de OSPAT, que integra herramientas digitales como la appHola Doctor!. A través de ella, las afiliadas pueden acceder a consultas médicas virtuales, recordatorios de estudios preventivos y asesoramiento personalizado sin moverse de sus hogares.

Esta innovación forma parte del proceso de transformación digital de la obra social, que busca acercar la atención médica y los servicios de prevención a cada afiliado, especialmente en contextos donde el acceso a la consulta presencial es limitado.

“El futuro de la salud es híbrido: combina la tecnología con la cercanía humana”, destacaron los organizadores, en línea con el enfoque de OSPAT de hacer de la prevención un hábito cotidiano y no solo una acción puntual del mes de octubre.

Prevención todo el año

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres argentinas y una de las principales causas de muerte por enfermedad oncológica. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional del Cáncer, detectado en etapas tempranas tiene más del 90 % de probabilidades de curación.

Con ese propósito, OSPAT desarrolla durante todo el año campañas educativas, jornadas de salud y controles preventivos gratuitos, articulando con centros de diagnóstico y prestadores de todo el país. Estas acciones se enmarcan en una política institucional que pone el foco en la Atención Primaria y Preventiva de la Salud, con una visión centrada en la persona y en la equidad de acceso.

Cuidar es estar presentes

La Jornada Octubre Rosa volvió a demostrar que la salud se construye en comunidad, con información, empatía y compromiso. Cada exposición, cada historia y cada gesto compartido durante la jornada reforzaron un mensaje común: prevenir salva vidas, pero acompañar transforma realidades.

OSPAT reafirma así su compromiso con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, fortaleciendo su misión de estar cerca de las personas en cada etapa de la vida.