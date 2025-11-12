Relaxing Piano Music: cuando la música se convierte en medicina

Contanos cómo comenzaste en cardiología

Me gradué en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en 2002 y en 2007 obtuve el título de especialista en cardiología. Luego me formé en Rehabilitación Cardiovascular en la Universidad Favaloro y me integré al Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología del cual fui presidente en el año 2022.

Actualmente trabajo en ICANE (Innovación en Cardiología y Neurología), una clínica de alta complejidad en Casilda. Allí dirijo el Programa de Rehabilitación Cardiovascular, atiendo pacientes en consultorio y realizo estudios para la prevención de enfermedades cardíacas.

¿Y cómo incorporaste la música a la medicina?

Además de médico, soy músico. Toco el piano desde la infancia, y durante la pandemia la música adquirió un nuevo significado en mi vida profesional. Mientras coordinaba la unidad de terapia intensiva en un sanatorio de mi localidad, contraje COVID-19 y debí aislarme. En ese encierro, me reencontré con mi piano. Al tocarlo, sentí un alivio físico y emocional que me llevó a preguntarme: ¿qué impacto tiene la música sobre el corazón?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿A qué conclusión llegaste?

Aunque en los libros de cardiología y en los congresos no se hablaba del tema, descubrí abundante evidencia científica sobre como la música relajante instrumental genera en nuestro cuerpo una respuesta psiconeuroinmunoendócrina que favorece el manejo del estrés y la hipertensión arterial. Esta revelación me impulsó a componer piezas diseñadas para transmitir calma y bienestar y es así como nació Relaxing Piano Music, un proyecto destinado a reducir el estrés y la hipertensión arterial a través de la música.

Es una propuesta muy interesante. ¿Cómo se puede acceder a esas piezas?

Hoy tengo un canal en Spotify disponible desde cualquier lugar del planeta, donde pueden encontrarme como Luciano Lopiccolo. Mi playlist recomendada: Música para la Hipertensión Arterial.

Una reflexión final…

Este cruce entre medicina y arte transformó mi práctica profesional y abrió un nuevo camino en la cardiología: uno que integra emoción, ciencia y bienestar.

Instagram: @drlucianolopiccolo

Spotify: Luciano Lopiccolo

Facebook: luciano.lopiccolo

Email: [email protected]