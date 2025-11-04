Salud mental en el trabajo: prevenir el burnout, la gran prioridad organizacional. Por Verónica Dobronich.

El trabajo ya no se mide únicamente en términos de productividad o resultados. Cada vez más, las empresas comprenden que la salud mental de sus equipos es un factor crítico para la sostenibilidad y el éxito organizacional. La Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente al burnout como un síndrome laboral, y los datos globales muestran un aumento preocupante de casos vinculados al estrés crónico, la sobrecarga y la falta de desconexión.

Hoy, el bienestar laboral se centra en pasar de la reacción a la prevención. Las compañías más avanzadas están implementando programas que permiten identificar señales tempranas de agotamiento, como la disminución en la motivación, el aislamiento social o los problemas de concentración. El objetivo es intervenir a tiempo y ofrecer recursos de apoyo integrales.

Entre las iniciativas más frecuentes se destacan el acceso a psicoterapia, coaching, programas de mindfulness, pausas activas y capacitaciones en gestión del estrés. Sin embargo, la clave no está solo en los beneficios, sino en transformar la cultura organizacional para que hablar de salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una conversación legítima y cotidiana.

El rol del liderazgo resulta decisivo. Líderes entrenados en inteligencia emocional y en la detección de riesgos psicosociales pueden generar equipos más seguros, motivados y resilientes. Asimismo, políticas de flexibilidad laboral, jornadas híbridas y días de descanso extra se posicionan como estrategias efectivas para prevenir el desgaste y promover la retención de talento.

Invertir en salud mental no es un gasto, es una inversión estratégica. Los equipos que cuentan con espacios de cuidado emocional presentan mayor compromiso, productividad y capacidad de innovación. En un mercado laboral donde el talento elige dónde quedarse, las organizaciones que prioricen el bienestar serán las que marquen la diferencia.

Prevenir el burnout es, en definitiva, apostar por un futuro del trabajo más humano, sostenible y saludable.

Por: Verónica Dobronich

Especialista en Inteligencia Emocional y Educación Emocional

LinkedIn: www.linkedin.com/in/veronicadobronich

Contacto: [email protected]