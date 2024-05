SIT Argentina

Julieta, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Llevo 10 años trabajando en empresas dedicadas al transporte. En el 2020 me quedé sin trabajo, siendo mamá tenía que elegir entre trabajar en relación de dependencia o cumplir el sueño de tener mi propia empresa de transporte. El día que lo decidí, en mi cuenta de banco tenía solamente 97$ , me había quedado hasta sin casa y esa desesperación fue el impulso que necesitaba para animarme a cumplir con lo que proyectaba hace años. Después de tantos años trabajando en el rubro, desarrollé una confianza en el mercado la cual me ayudo a tener mi propia cartera de clientes.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos dedicamos al transporte terrestre nacional de carga completa, cubriendo todo el país. Nos encontramos con el armado de un galpón en Salta para poder ser el mejor apoyo logístico de nuestros clientes. Actualmente estamos con una plataforma de financiamiento para tener asociados a la empresa, donde personas que busquen invertir dinero en el rubro de transporte, generen ganancias integrándose en nuestro esquema laboral.

¿Cómo proyectan a su marca en el mediano plazo?

Creemos firmemente que los años de trayectoria y la forma de trabajo que tenemos nos llevan indefectiblemente al éxito. Toda nuestra energía esta puesta en SIT y su crecimiento. Nuestro deseo es mejorar y reinvertir cada día en ser mejores.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

El aspecto humano que tenemos, buscando ser partners de nuestros clientes y no simples proveedores, asesorándolos en las mejores rutas, las mejores tarifas, tomando decisiones para el bien común. Nos importa crear una relación a largo plazo para que los dos crezcamos en conjunto. En la actualidad estamos en creando una plataforma virtual ideada por SIT a lo largo de estos años de experiencia, siendo esta desarrollada por Alberto que encabeza el área de Sistemas en SIT, para que nuestros clientes puedan tener una comunicación fluida y la información clara para que el trabajo de ambos se haga más sencillo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No confiaría ciegamente en muchas personas que pasaron por la empresa con malas intenciones y tomaría precaución sobre clientes o proveedores que tocan tu puerta sin un fin transparente. Si bien ayudo muchísimo a la experiencia, fueron muchos golpes económicos que se podrían haber evitado.

Datos de contacto:

Instagram: @sitargentinalog

Mail: [email protected]

Web: www.sitargentina.com

LinkedIn: Sit Argentina

Facebook: Sit Argentina

Teléfono: +5491123131506