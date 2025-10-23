SOYAr impulsa la transición: BIOACEITE SOLUBLE y BIOACEITES HIDRÁULICOS para producir más con menor huella

BIOACEITE SOLUBLE: enfriar, lubricar y proteger.

Forma emulsiones estables que reducen la fricción y la temperatura en operaciones de mecanizado (fresado, torneado, taladrado, roscado, rectificado y sierras). Su alta lubricidad mejora los acabados, ayuda a mantener tolerancias y prolonga la vida útil de la herramienta. Además, aporta inhibición de corrosión en piezas y equipos, y favorece la limpieza del sistema al arrastrar virutas y suciedad, disminuyendo paradas y costos de mantenimiento. Frente a fluidos minerales, ofrece un entorno de trabajo más limpio, con menor niebla y olor, y facilita la gestión de efluentes por su carácter biodegradable.

BIOACEITES HIDRÁULICOS: potencia suave y responsable.

Formulados para sistemas de potencia y control hidráulico en maquinaria agrícola, vial, industrial y de proceso, brindan índice de viscosidad estable, excelente anti-desgaste y resistencia a la oxidación, sosteniendo presiones y respuestas finas de válvulas y actuadores. Su naturaleza vegetal aporta alto punto de inflamación y rápida biodegradación, atributos valorados en ambientes sensibles (plantas de alimentos, forestación, puertos, minería, parques eólicos y obras cercanas a cursos de agua). El resultado: menos riesgo, mejor continuidad operativa y una huella ambiental significativamente menor.

Economía operativa y transición real.

Ambas líneas apuntan a reducir el costo total: mayor vida de herramienta y de componentes, intervalos más largos entre recambios, y procesos de disposición más simples. La compatibilidad con rutinas de mantenimiento predictivo y programas de economía circular (envases retornables, recuperación y reuso donde corresponda) acelera la adopción sin cambios drásticos en la planta.

Con estas soluciones, SOYAr confirma su propuesta: calidad técnica superior a los productos de base mineral y un camino concreto hacia operaciones más seguras, eficientes y sustentables. Para talleres metalmecánicos, agroindustrias y operaciones hidráulicas, la transición ya no es una promesa: es productividad con menor impacto.

Gabriel Maurino

Titular en SOYAr

Teléfono 3471683179