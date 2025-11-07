Tendencias 2025: Estantes abiertos, la clave para cocinas modernas y funcionales

La tendencia de las cocinas sin muebles altos, protagonizada por los estantes abiertos, se consolida como una de las favoritas de este 2025. Cada vez más interioristas y propietarios apuestan por este recurso, que combina ligereza visual, funcionalidad y estilo, aportando amplitud y calidez a cualquier ambiente.

1. Los estantes abiertos son una solución práctica y decorativa, especialmente indicada para espacios pequeños o cocinas integradas al living. Al eliminar los módulos cerrados, se logra una mayor continuidad visual y una sensación de amplitud, favoreciendo la integración con el resto de la vivienda. Aunque su implementación implica una reducción en la capacidad de guardado, esto puede compensarse con islas funcionales, módulos bajos o carritos auxiliares, que suman espacio sin perder armonía estética.

2. Dentro de esta tendencia, existen múltiples opciones para adaptarse a distintos estilos. Los estantes dobles permiten una composición equilibrada: el superior se destina a objetos decorativos y el inferior, a utensilios de uso diario. En cocinas alargadas o angostas, su diseño liviano evita sobrecargar el ambiente, aportando practicidad y frescura.

3. Otra variante son los tres estantes apilados, ideales para generar una estantería vertical ordenada. También destacan los estantes integrados en la pared, en tonos neutros o del mismo color que el muro, que aportan continuidad y aprovechan cada centímetro disponible.

4. Los estantes de madera se destacan en cocinas amplias, ya que brindan calidez y permiten exhibir vajilla o piezas decorativas. Quienes buscan un punto intermedio pueden optar por módulos abiertos, una alternativa que combina funcionalidad con textura natural.

5. Finalmente, los estantes metálicos con plantas aromáticas se imponen como una propuesta fresca y versátil, fusionando diseño y naturaleza en un mismo espacio.

Conclusión:

Los estantes abiertos redefinen el concepto de cocina moderna: son económicos, adaptables y estéticamente atractivos. Mantener el orden es la clave para potenciar su encanto. Este 2025, la máxima es clara: menos muebles, más diseño.

Las imágenes fueron sacadas de Pinterest

