Transformá tu experiencia profesional en una consultoría de valor

Ser consultor es construir soluciones a partir de la experiencia. Es transformar conocimiento en impacto, ideas en procesos y propósito en resultados.

Desde Mind & Process acompañamos a organizaciones hace más de 17 años en gestión de calidad, procesos y sustentabilidad. En este camino fuimos creciendo, afianzando una metodología que genere impacto positivo en el cliente y una mejor experiencia en el proyecto. Con el tiempo, entendimos que el proceso de ser consultor también podía ser un camino de valor para quien brinda el servicio, para quien lo recibe y para la organización que lo incorpora.

En ese recorrido vimos crecer a muchos profesionales con gran potencial que, al pasar por Mind & Process, descubrieron que una consultoría con valor y mirada al cliente puede marcar la diferencia. Aprendieron a ordenar sus prácticas, estructurar su propuesta de servicio y desarrollar su negocio de consultoría sobre una base metodológica sólida y estratégica.

Así nació Mentorías Mind & Process, como la posibilidad de poner en valor el camino recorrido y aquello que tantas personas reconocen como nuestro diferencial. Un día nos miramos con Eliana y dijimos: ¿por qué no? Así diseñamos este programa para quienes buscan profesionalizar su práctica y estructurar su consultoría con metodología y propósito, para dejar huella en sus clientes y hacer de la consultoría un servicio de valor.

Durante doce semanas, acompañamos a profesionales en modalidad 100% online para impulsar su consultoría utilizando la metodología propia de Mind & Process, desarrollada a lo largo de más de una década de proyectos en empresas de toda la región.

¿A quién está dirigida?

El programa está pensado para personas de distintas disciplinas que buscan convertir su experiencia técnica en una práctica consultiva bien estructurada. Por eso, la diferenciamos claramente de un curso. No es capacitación: es desarrollo profesional. Es un proceso de ida y vuelta. El consultor llega con su experiencia y, a partir del intercambio, logramos ordenar, repensar y estructurar

A lo largo del programa los mentoreados recorren todas las etapas de diseño y consolidación de la gestión de clientes, desde la definición de la propuesta de valor hasta la organización de sus procesos internos y la planificación de su gestión profesional.

¿Cómo diseñamos el proceso?

Todo comienza con una entrevista de claridad, un espacio para conversar sobre los objetivos, desafíos y expectativas de cada consultor que se postula. Si coincidimos en que el programa es oportuno para su momento profesional, se habilita el espacio, y comienza el recorrido. Durante el proceso, cada mentoreado desarrolla un proyecto integrador de implementación que acompaña todo el recorrido de la mentoría.

Pueden conocer más sobre las Mentorías Mind & Process, agendando la entrevista de claridad y desde ahí empezar a construir la consultoría de valor.

