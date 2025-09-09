martes 09 de septiembre de 2025
Transformar vidas con el tenis como motor

Carina López, profesora, organizadora y comunicadora, trabaja día a día construyendo espacios para que el tenis llegue a más personas. Galería de fotos

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?
Mi historia con el tenis comenzó en mi Mendoza natal, de la mano de mi papá Alberto, mi primer impulsor. Desde los 9 años supe que la cancha era mi lugar en el mundo. Muy pronto llegaron los logros: fui N°1 de Cuyo en todas las categorías juniors y N°1 de Argentina en Sub 18, un hito que me abrió las puertas al circuito profesional. Competí como jugadora profesional; los desafíos me formaron en disciplina, resiliencia y trabajo en equipo. Con el tiempo, esa pasión se volvió propósito: enseñar, inspirar y crear espacios para que más personas —especialmente mujeres y adultos mayores— vivan el tenis como herramienta de salud integral.

¿Qué actividades llevás adelante?
Hoy trabajo en tres ejes:
• Profesora de tenis: brinco clases grupales e individuales para mujeres y adultos mayores, con enfoque técnico y humano, adaptado a cada etapa.
• Organizadora de eventos: me enfoco especialmente en torneos femeninos de dobles en la Academia de Tenis Club Cipolletti, priorizando calidad en el servicio, que las jugadoras disputen muchos partidos y fomentando la camaradería y el compañerismo entre todas.
• Conducción radial: en Deporte Sin Límites (FM MASTER 105.5, Cipolletti), un espacio donde el tenis es el eje, pero se amplía a todos los deportes de raqueta y al cuidado integral del cuerpo. Incluye entrevistas a referentes, coberturas de torneos, información actualizada y consejos de profesionales de la salud, buscando inspirar a la audiencia a vivir el deporte como parte de un estilo de vida saludable.

¿Qué objetivos tenés?
Estoy enfocada en consolidar el Circuito de Dobles Damas como referente patagónico y proyectarlo a nivel nacional; expandir la academia con propuestas innovadoras para adultos y adultos mayores; y potenciar el alcance del programa radial en plataformas digitales para llevar el tenis a nuevos públicos.

Queda claro que sos una profesional apasionada, con un fuerte empuje… ¿qué más te diferencia?
Creo que mi diferencial es calidez en el vínculo, atención al detalle e integración del deporte con la salud integral. No solo enseño tenis, diseño experiencias que generan comunidad, motivación y sentido de pertenencia.

Si comenzaras de nuevo… ¿ harías algo diferente?
Nada esencial. Cada paso, incluso los más difíciles, me trajo hasta aquí. Tal vez me animaría antes a emprender y a confiar en mi visión. Hoy, con mi familia —mi marido Randy y mis hijas Avril y Emilia— como motor y sostén, sé que todo lo que hago tiene un propósito y un legado.

Carina López
Mail: [email protected]
Celular: 2616591696
Instagram: @carinalopeztenis
Facebook: carina.lopez.946

