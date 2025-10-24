Traumatología funcional: la clave para mantenerse lejos de las enfermedades

¿Cómo nace este innovador enfoque al que te referís como Traumatología funcional?

El proyecto surgió de una necesidad personal, resultado de mis 20 años como médica traumatóloga. Empecé a preguntarme por qué seguíamos tratando únicamente lo que estaba roto o enfermo con analgésicos y cirugías, en lugar de prevenir que esas enfermedades aparecieran y avanzaran. Si bien me especialicé en traumatología infantil y ortopedia oncológica, esta búsqueda personal me llevó a trabajar hasta en Arabia Saudita, estudiar psiconeuroinmunología, aspectos de la alimentación y actualmente el método Busquet. También comencé a investigar profundamente las causas ocultas detrás de los síntomas o enfermedades y me di cuenta de que muchas de estas están relacionadas con lo que hacemos a diario.

Entonces… ¿cómo seguiste?

Esto me llevó a crear la Traumatología funcional, que es un método de tratamiento único en Latinoamérica, y el Método Cori, que es movimiento de salud y comunidad… un enfoque que combina la prevención y el tratamiento para cambiar la evolución de las enfermedades musculares, óseas y de columna, logrando resultados en 2 meses. El objetivo es que se disminuya la toma de medicación, el dolor, las lesiones y enfermedades producto del estilo de vida moderno.

¿La consulta médica es diferente a la tradicional?

En lugar de centrarme únicamente en tratar los síntomas, abordo las causas ocultas atrás del dolor y las enfermedades osteomusculares. Esto incluye no solo aspectos físicos, sino también emocionales, nutricionales y hasta de gestión de hábitos personales.

La clave está en conocer a la persona y acompañarla en su propio cambio hacia la autogestión de salud. Para esto sumé al tratamiento una comunidad privada por WhatsApp donde doy clases, sigo sus avances o dificultades y nos juntamos periódicamente, para seguir ajustando los planes y mejorando, y una biblioteca que permite seguir aprendiendo.

Es muy importante, y esto lo explicamos muy bien a quienes nos consultan, que quede claro que los resultados solo los verán las personas que implementen los cambios en su día a día.

¿Cómo se accede a los beneficios que ofrecen?

Ofrecemos dos modalidades:

1. Curso grabado, para personas que buscan aprender a su ritmo, sin interacción médica o de comunidad.

2. Planes, que Incluyen consultas médicas virtuales o presenciales, la Comunidad privada, Seguimiento médico y una Biblioteca.

El objetivo principal es transformar la forma en que las personas gestionan su propia salud. De esta forma cambiar cómo se percibe y funciona el sistema de salud, llevándolo de ser un agente de tratamiento de enfermedades, a convertirse en un agente de educación y gestión de la salud.

Pueden contactarse directamente con nosotros a través de mensajes de WhatsApp al +54 (2932) 459044, o por Instagram o LinkedIn como @dra.corino.