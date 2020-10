A 10 días del contagio, Trump da negativo al test de coronavirus

Noticias Relacionadas Trump intenta revivir su campaña con un discurso desde el balcón de la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio negativo en los test de coronavirus “en días consecutivos" a través de una prueba rápida, según dijo este lunes 12 de octubre el médico de la Casa Blanca, diez días después de que el mandatario estadounidense anunciara que había dado positivo por covid-19.

"En respuesta a su pregunta sobre las pruebas más recientes de covid-19 del presidente, puedo informarle que dio negativo, en días consecutivos, usando (la prueba) Abbott BinaxNOW", dijo Sean Conley, su médico, en un documento difundido por la Casa Blanca. Estas pruebas, llamadas antigénicas, son generalmente menos sensibles que las pruebas moleculares tradicionales (PCR).

Según el médico de Trump, que no especifica los días en que se realizaron las pruebas, éstas no fueron los únicos indicadores que se utilizaron para "determinar el actual estado negativo del presidente", consignó AFP. Una serie de datos, detallaron, permitieron al equipo médico concluir "que el presidente no es contagioso".

Trump dijo que haberse enfermado de coronavirus fue "una bendición"

"Anticipo un regreso totalmente seguro del presidente a sus compromisos públicos", escribió Conley. Trump no tardó en replicarlo en sus redes sociales: "Alta total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no lo puedo tener (inmune) y no puedo contagiar. ¡Muy bueno saberlo!", tuiteó Trump el domingo. Poco después, la red social etiquetó ese tuit con una advertencia, por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación al coronavirus.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

El breve comunicado de la Casa Blanca sobre su salud fue emitido mientras el presidente republicano, que aspira a un segundo mandato en las próximas elecciones del 3 de noviembre, se encontraba a bordo de su avión Air Force One rumbo a Florida, donde estaba previsto que participara en un acto de campaña.

Por su parte, el domingo Donald Trump se había declarado que ya es "inmune" al covid-19 y en un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su oponente demócrata, Joe Biden, dijo que “no necesita esconderse” como él.

"Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo en una entrevista telefónica con la cadena Fox News. Y agregó: "Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente".

Twitter criticó un tweet de Trump sobre su "inmunidad" al coronavirus

No obstante, al día de hoy la cuestión de la inmunidad a la covid-19 tras contraer la enfermedad aún no está clara. En agosto, la Organización Mundial de la Salud advirtió con respecto al coronavirus que "no se tienen aún suficientes datos para confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos se requieren o cuánto tiempo durará la protección".

Ese mismo mes, además, investigadores de Hong Kong anunciaron que habían descubierto el primer caso probado de reinfección por covid-19 en el mundo, unos meses después de la recuperación del paciente.

AG/MC