En Venezuela, a casi un mes del doble terremoto del 24 de junio, continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes en La Guaira, la región más castigada por el desastre. Aunque las posibilidades de hallar personas con vida disminuyen con el paso de los días, rescatistas informaron que detectaron posibles señales de sobrevivientes en un edificio colapsado, mientras el balance oficial supera los 5.300 muertos y los 16.000 heridos.

Según informó el periodista venezolano Seir Contreras, en la madrugada del 22 de julio equipos de rescate localizaron indicios de vida en la torre OPP-26, una de las edificaciones destruidas por el sismo. De acuerdo con los voluntarios que trabajan en el lugar, las señales corresponderían a dos adolescentes que permanecen atrapados bajo los escombros.

Allí, los rescatistas señalaron que el acceso al lugar es extremadamente complejo debido a la gran cantidad de estructuras colapsadas. Explicaron además que lograron establecer una comunicación indirecta mediante golpes y rasguños provenientes del interior de la construcción, por lo que solicitaron silencio absoluto durante las tareas de búsqueda para facilitar la detección de cualquier respuesta.

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Tumbas de víctimas no identificadas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no confirmaron oficialmente el hallazgo de sobrevivientes. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la remoción de escombros con la expectativa de concretar un rescate.

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El 24 de junio Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que afectaron especialmente al estado de La Guaira, donde se registró el mayor nivel de destrucción.

Según el último balance oficial, la tragedia dejó 5.398 muertos, más de 16.000 heridos y miles de familias sin vivienda, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente del país.

Cuestionamientos a las viviendas construidas por el chavismo

Enseguida del derrumbe de numerosos edificios, vecinos y especialistas cuestionaron la calidad de las viviendas sociales levantadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro bajo el programa Gran Misión Vivienda Venezuela.

Sin embargo, uno de los focos de las críticas apunta a las urbanizaciones construidas por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), creada tras los deslaves de 2010 para desarrollar complejos habitacionales destinados a familias de bajos recursos.

Algunas investigaciones periodísticas de Armando.info sostienen que, de las 43 torres construidas por ese organismo en La Guaira, 16 colapsaron tras el terremoto y las 27 restantes sufrieron daños estructurales que las dejaron inhabitables.

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El mismo informe señala que entre 2011 y 2015 la Opppe administró un presupuesto cercano a 3.300 millones de dólares, con contrataciones directas habilitadas por el decreto de emergencia vigente en ese momento.

A partir de 2021, el exministro y expresidente de la Opppe Francisco "Farruco" Sesto reconoció públicamente que muchas obras se realizaron sin estudios de suelo debido a la urgencia por entregar viviendas.

El Gobierno anunció un plan de reconstrucción

El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez puso en marcha un plan de reconstrucción para las zonas afectadas. Anunció la construcción de 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias damnificadas y supervisó distintos terrenos junto con el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura, Francisco Garcés, y la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

Sus obras forman parte del programa Plan Venezuela Renace, que prevé analizar más de 40 predios, con una superficie cercana a 584.000 metros cuadrados, donde proyectan levantar más de 25.000 viviendas con criterios de construcción antisísmica.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió zonas afectadas por el terremoto y anunció un plan de reconstrucción de viviendas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también participa de las inspecciones y confirmó que durante agosto comenzarán las primeras entregas de viviendas para familias alojadas actualmente en campamentos transitorios.

MV/ML