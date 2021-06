Alzheimer: Estados Unidos aprobó el primer fármaco para tratar la enfermedad en casi dos décadas

Estados Unidos aprobó el lunes un fármaco llamado Aduhelm para tratar a pacientes con Alzheimer, el primer fármaco nuevo contra esta enfermedad en casi dos décadas y el primero también en abordar el deterioro cognitivo relacionado con la afección.

Su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) resulto ser también polémica dado que un panel de expertos independientes no encontró en noviembre pruebas suficientes para evidenciar el beneficio que tendría al aplicarse.

"Es el primer tratamiento dirigido a la fisiopatología subyacente de la enfermedad de Alzheimer. Como suele ser el caso cuando se trata de interpretar datos científicos, la comunidad de expertos ha ofrecido perspectivas diferentes", dijo Patrizia Cavazzoni de la FDA.

La luz verde del fármaco se enmarca en la vía de "Aprobación Acelerada". Esta se utiliza cuando cree que un medicamento puede proporcionar un beneficio significativo frente a los tratamientos existentes, pero aún existe cierta incertidumbre.

Aduhelm, un anticuerpo monoclonal también conocido por su nombre genérico aducanumab, se probó en dos ensayos en humanos de etapa tardía conocidos como ensayos de fase 3. Mostró una reducción en el deterioro cognitivo en uno, aunque no en el otro.

Aun así, logró evidenciar una disminución en la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide en el tejido cerebral de los pacientes con Alzheimer. Una teoría sostiene que dicha enfermedad se produce por una acumulación excesiva de estas proteínas.

Por lo tanto, proporcionar anticuerpos a estos pacientes podría ser un medio para restaurar parte de su capacidad para eliminar la acumulación de placa. El costo anual del tratamiento sería de USD 56.000, aunque dependerá también del tipo de seguro médico.

"En nombre de los afectados por el alzhéimer y todos los demás tipos de demencia, celebramos la histórica decisión de hoy", tuiteó la Alzheimer's Association. Sin embargo, y como fue mencionado con anterioridad, los científicos tuvieron una reacción mixta.

"Si bien me complace que el aducanumab haya sido aprobado, tenemos que tener claro que, en el mejor de los casos, se trata de un fármaco con un beneficio marginal", dijo John Hardy, profesor de neurociencia en el University College de Londres.

Breaking news: The FDA has approved Aducanumab, the first FDA-approved drug that delays decline due to Alzheimer’s. On behalf of those impacted by Alzheimer’s & all other dementia, we celebrate today’s historic decision. pic.twitter.com/2oJIeMADog