El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andriy Parubiy, fue asesinado este sábado en Lviv, una ciudad del oeste del país, alejada de los frentes de batalla contra Rusia. Según las autoridades, Parubiy recibió varios disparos alrededor del mediodía en el distrito de Sikhiv, y falleció en el lugar del crimen, antes de que pudieran trasladarlo al hospital.

El atacante, quien se desplazaba en bicicleta y estaba vestido como repartidor, disparó en reiteradas ocasiones contra el político, dejando su cuerpo tendido en la calle junto a varios casquillos de bala. Si bien aún se desconoce su identidad, en las últimas horas se lanzó una operación de búsqueda para dar con su paradero.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su conmoción ante el “horrendo” asesinato, que según las autoridades locales fue meticulosamente planeado. “El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió en su cuenta en la red social X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los argumentos a favor de un alto el fuego en Ucrania

Y agregó: “En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”. Las autoridades ucranianas, entre ellas el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, trabajan para esclarecer los detalles del ataque y determinar si está relacionado con la guerra en curso o con otros factores internos.

Quién era Andriy Parubiy

Andriy Parubiy (54), nacido en 1971 en Chervonograd, una ciudad de la provincia de Lviv, fue una de las figuras más relevantes de la política ucraniana en los últimos 20 años. Se destacó como un político nacionalista y proeuropeo, conocido por su firme defensa de la independencia de Ucrania frente a la influencia de Rusia.

En sus inicios, Parubiy fue uno de los fundadores del Partido Social-Nacional de Ucrania, un grupo de extrema derecha que más tarde se transformó en Svoboda. Desde temprano, mostró un fuerte posicionamiento en defensa de la soberanía ucraniana, oponiéndose a cualquier intento de injerencia externa, especialmente por parte de Moscú. Su postura se forjó en el contexto de la Revolución Naranja de 2004, en la que se levantó contra el entonces presidente prorruso, Víctor Yanukóvich.

Andriy Parubiy fue asesinado a los 54 años.

Sin embargo, fue durante las protestas de Euromaidán en 2014 cuando Parubiy alcanzó su máxima notoriedad. Durante ese período, lideró movimientos de autodefensa para proteger a los manifestantes y organizó grupos de resistencia ante la represión del gobierno de Yanukóvich. Este protagonismo lo consolidó como una de las principales figuras del movimiento proeuropeo, que buscaba acercar a Ucrania a la Unión Europea.

Con la caída de Yanukóvich y la subsecuente revolución, Parubiy asumió el cargo de Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, liderando la respuesta del gobierno ante la anexión de Crimea por parte de Rusia y el inicio del conflicto armado en el Donbás. Su rol en este período de crisis lo convirtió en un blanco frecuente de la propaganda rusa, que intentó desacreditarlo debido a su postura firme contra el Kremlin.

El papa León XIV pidió nuevamente por la paz en Ucrania y saludó a Zelenski en la fiesta nacional

A pesar de estos desafíos, Parubiy continuó ascendiendo en la política ucraniana. En 2014, fue elegido primer vicepresidente del Parlamento, y dos años después asumió la presidencia, cargo que ocupó hasta 2019.

Parubiy también fue miembro del partido Solidaridad Europea, fundado por el expresidente Petro Poroshenko, y en 2019 regresó al Parlamento ucraniano como diputado, donde permaneció activo hasta su muerte.

RV / Gi