El presidente chileno Gabriel Boric mantuvo una llamada protocolar en vivo con José Antonio Kast, el líder de ultraderecha que se consagró mandatario electo en las elecciones de Chile de este domingo. La conversación fue transmitida por televisión como parte de una tradición republicana del país y marcó el primer contacto formal entre ambos.

"Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo", expresó el actual mandatario.

Durante el diálogo, Boric felicitó a Kast por su triunfo en el balotaje y subrayó la responsabilidad que implica conducir el país a partir del 11 de marzo, fecha prevista para el cambio de mando. En ese sentido, expresó su disposición para colaborar en lo que sea necesario durante los próximos meses y recordó que, al asumir la Presidencia, recibió un gesto similar por parte de su antecesor, Sebastián Piñera.

“Le presento mis felicitaciones. Usted ha obtenido un triunfo claro y sabe que ser presidente de la República es una gran responsabilidad. Siempre estaré dispuesto a colaborar con los destinos de la patria”, sostuvo Boric.

Por su parte, Kast contestó: "Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa y, por supuesto, que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país".

Además, el jefe de Estado informó que ya dio instrucciones a sus equipos para que "estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen". En ese sentido, aseguró que Kast contará con "todas las facilidades" necesarias para interiorizarse sobre el funcionamiento del Estado.

Como parte del proceso de transición, Boric invitó al fundador del Partido Republicano a mantener una reunión en el Palacio de La Moneda este lunes por la mañana, que incluirá a colaboradores de ambos espacios, y propuso además un encuentro a solas para intercambiar experiencias sobre el ejercicio del poder.

"Siempre viene bien, porque va a conocer también en algún momento lo que significa la soledad del poder y en donde hay que tomar decisiones muy difíciles y creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido acá", explicó.

José Antonio Kast se impuso con el 58,3% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,7%.

Kast agradeció el llamado, aceptó la invitación del Presidente y comentó que irá con un equipo de asesores y su esposa Pia. A su vez, expresó su intención de seguir recibiendo opiniones y miradas de Boric una vez que asuma formalmente el cargo.

Hacia el final de la llamada, Boric remarcó que Chile "se construye sobre la base de lo que todos han hecho antes" y dijo: "No le quepa duda que Chile es más grande que usted y que yo. Eso espero que usted en el ejercicio, cuando le toque asumir el mando, también lo inspire".

La llamada se produjo luego de una elección histórica en la que Kast obtuvo cerca del 60% de los votos y se impuso en las 16 regiones del país, incluso en distritos tradicionalmente identificados con la centroizquierda. Se trata de una de las mayores diferencias registradas desde el retorno de la democracia, solo superada por el triunfo de Michelle Bachelet en 2013.

El resultado del balotaje de Chile también confirma la alternancia política que caracteriza a Chile desde 2006, sin reelecciones consecutivas del mismo signo partidario.

