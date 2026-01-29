La Asamblea Nacional de Francia aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de ley que elimina la noción de “deber conyugal” en el matrimonio. El texto modifica el Código Civil para aclarar que la convivencia no genera obligación de mantener relaciones sexuales entre los cónyuges. La iniciativa pasa ahora al Senado para su revisión.

La medida fue impulsada por los diputados Marie-Charlotte Garin, ecologista, y Paul Christophe, del partido de centro Horizons. Garin explicó que la norma busca erradicar una idea que socava el consentimiento sexual y convalida la violación intramatrimonial.

Adiós al divorcio por falta de sexo: la noción de consentimiento llega al Código Civil

Si la normativa es aprobada en el Senado, el artículo 215 del Código Civil francés, que establece que “los cónyuges se comprometen mutuamente a una vida en común”, incorporará una precisión: que esta convivencia no crea obligación alguna de mantener relaciones sexuales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo más importante, en términos jurídicos, es que se prohibirá basar un divorcio por culpa en la negativa o ausencia de relaciones sexuales. La jurisprudencia francesa mantuvo durante décadas la idea de una “comunidad de cama” implícita en el matrimonio. En 2019, un hombre obtuvo el divorcio catalogado por los jueces como "por culpa exclusiva de su esposa" debido a la ausencia prolongada de relaciones sexuales. El Tribunal de Casación confirmó esa decisión, pero en enero de 2025 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por no proteger el consentimiento efectivo en el matrimonio.

Prostitución digital: la recesión le pone precio al sexo de miles de jóvenes

Si el proyecto de ley progresa, durante la ceremonia civil de casamiento, el funcionario a cargo leerá un texto que explica que la vida en común no implica deberes sexuales. Esta medida apunta a sensibilizar desde el primer momento del matrimonio sobre la necesidad de consentimiento explícito y renovable.

Qué dice la Biblia sobre el "deber conyugal"

En el contexto cultural e histórico del deber conyugal aparece este fragmento de la Biblia (1 Corintios 7:3-5): “El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente; de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio.”

Organizaciones de derechos de las mujeres destacan que esta noción tradicional respalda un sistema de dominación. Durante el debate, la diputada Marie-Charlotte Garin afirmó: "Al permitir que tal deber permanezca en nuestra ley, hemos respaldado colectivamente un sistema de dominación, un sistema de depredación por parte del marido hacia su esposa".

Un cambio legal que busca liderar el cambio cultural

Paul Christophe señaló que según indican estudios recientes, uno de cada cuatro hombres en Francia considera normal que una mujer tenga sexo por deber y no por deseo. Agregó: "Es nuestro deber recordarles que están equivocados".

La aprobación unánime refleja consenso entre diferentes bloques políticos. El proyecto busca que el consentimiento permanezca como principio rector en toda relación sexual, incluso dentro del matrimonio, y que ninguna tradición o cláusula matrimonial lo sustituya. Si el Senado francés lo convalida, la norma entrará en vigor antes del verano boreal.