El abogado penalista estadounidense Barry J. Pollack cuenta con más de 30 años de trayectoria en causas federales complejas de alto perfil. Socio del prestigioso bufete Harris, St. Laurent & Wechsler LLP, radicado entre Washington D.C. y Nueva York, es reconocido por su trabajo en litigios de alto impacto mediático y legal.

Se graduó con honores de la Universidad de Indiana y del Georgetown Law Center, donde ingresó a la Order of the Coif, uno de los honores más altos del ámbito jurídico. Antes de aceptar el caso de Maduro, se había consolidado como abogado destacado en causas de seguridad nacional, espionaje, delitos financieros y crimen organizado.

Emblemáticos casos a lo largo de su trayectoria, que le valieron reconocimiento dentro de directorios jurídicos como Chambers USA y distinciones en asociaciones de abogados penalistas:

Julian Assange y Wikileaks: Pollack fue el principal defensor de Julian Assange durante más de una década. En 2024 logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitió que Assange saliera de prisión en el Reino Unido tras declararse culpable de un solo cargo menor, evitando así un proceso mucho más severo bajo la Ley de Espionaje.

Exoneraciones notorias: Defendió a un ejecutivo de Enron que fue absuelto de cargos federales, y también encabezó la defensa que llevó a la liberación de Martin Tankleff, quien pasó 17 años inocentemente encarcelado antes de ser exonerado y recibir una compensación millonaria.

La defensa de Maduro: estrategia y desafíos jurídicos

Cuando Maduro fue trasladado a la Corte Federal en Manhattan —tras su captura en una operación militar estadounidense que generó controversia internacional—, Pollack presentó su comparecencia como abogado defensor.

En una primera declaración ante la corte, Pollack adelantó que no solicitaría la libertad bajo fianza “por ahora”, pero sí anticipó que explorará argumentos complejos, entre ellos:

La legalidad de la captura de Maduro, a la que definió como una posible “ abducción militar ”.

La posibilidad de reclamar inmunidad como jefe de Estado, aunque este argumento enfrenta el obstáculo de que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde hace años.

Jurídicamente, estas defensas tocan cuestiones fundamentales de derecho internacional, pero históricamente no han prosperado en casos donde la legitimidad del supuesto jefe de Estado está en disputa.

Controversias y críticas alrededor de su rol

1. Defensa de figuras polarizantes

Criticar a Pollack por tomar el caso de Maduro —un acusado con acusaciones que podrían llevar a cadena perpetua— es inevitable. Sus detractores sostienen que representa, simbólicamente, no solo a un individuo sino a un régimen señalado por corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico internacional. El hecho de que el caso se dé en el contexto de un operativo militar estadounidense solo alimenta suspicacias políticas.

Pollack se presentó formalmente en la causa mediante el “appearance of counsel” ​

2. Droga, derechos humanos y percepción pública

Maduro ha descrito su captura como un “secuestro” y se ha declarado inocente, pero los cargos que enfrenta —respaldados por una investigación de varios años— incluyen conspiración para enviar cocaína a territorio estadounidense con ayuda de grupos armados. Para críticos del abogado, aceptar un caso de tal magnitud —con implicaciones geopolíticas— puede implicar un costo reputacional incluso para un abogado experimentado, especialmente en situaciones donde los tribunales y la opinión pública están altamente polarizados.

Aspectos positivos del abogado y su labor

1. Defensa del debido proceso

Independientemente del cliente, Pollack encarna la idea de que todo acusado merece una defensa vigorosa y profesional —un principio fundamental del sistema legal estadounidense. Habiendo defendido a clientes de todo tipo, desde figuras cercanas al poder hasta personas inocentes encadenadas por errores judiciales, su carrera refleja compromiso.

El matrimonio Maduro está servido

2. Experiencia en litigios complejos

Pocos abogados en Estados Unidos combinan la experiencia en casos de espionaje, fraude financiero, seguridad nacional y defensa penal como Pollack. Su trayectoria sugiere habilidad para manejar estrategias legales sofisticadas, indispensable en un caso de tal envergadura internacional.

La pregunta que aún no tiene respuesta pública

¿Quién paga la defensa legal? Hasta ahora no existe información pública clara sobre quién financia exactamente la defensa de Maduro —si él mismo, el gobierno venezolano, un fideicomiso o allegados políticos— ni sobre los montos que se le pagan a Pollack y a su equipo. En casos como este, los detalles financieros suelen permanecer confidenciales entre el abogado y su cliente y no forman parte del expediente público. (Esto es habitual en la práctica penal privada).