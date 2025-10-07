"Bibas: asesinados por ser judíos", el documental que narra el horror vivido por la familia argentina masacrada por Hamas

"Bibas: asesinados por ser judíos", es el nombre del documental dirigido por Mariana Bellini y producido por el periodista Alfredo Leuco, que relata el horror que vivió la familia argentina Silberman-Bibas tras haber sido secuestrados y asesinados en el marco del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023.

El documental tuvo su estreno formal en agosto en una sala del shopping Patio Bullrich y tiene como objetivo narrar y profundizar en la magnitud de la tragedia que golpeó a la comunidad de Nir Oz en 2023 a través de testimonios de familiares, sobrevivientes y especialistas.

La producción inicia con el rosto de Shiri Bibas, marcado por el terror y abrazando a sus hijos Ariel y Kfir, ambos envueltos en una manta, una imagen que fue capturada y difundida por los propios atacantes y que se convirtió en uno de los símbolos más impactantes del brutal ataque cometido hace más de dos años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Quería colaborar con Israel. Hacer algo. Cosechar naranjas o lo que sea. Mis amigos me dijeron que tenía que hacer lo que mejor me salía. Y así surgió la idea de hacer un documental sobre la tragedia de la familia Silberman-Bibas", explicó Alfredo Leuco en diálogo con Infobae sobre lo que lo motivó a realizar el documental.

Figuras como Luis Brandoni, Federico D’Elía y Cristina Pérez también participaron de la producción del documental prestando sus voces, de la misma manera que se sumaron especialistas y defensores de los derechos humanos a contextualizar los hechos en el marco del antisemitismo y el radicalismo islámico sostenido por el grupo terrorista.

Cronología de dos años de guerra en Gaza: del ataque del 7 de octubre a las propuestas de paz de Trump

Es válido mencionar que todos los involucrados en la producción del documental lo hicieron ad honorem, con el único fin de visibilizar la tragedia que destruyó a una comunidad y, además, contribuir a la construcción de un jardín de infantes en Israel en homenaje a la familia argentina asesinada. Dicha iniciativa surgió de un proyecto impulsado por el Keren Hayesod America Latina, España y Portugal.

La familia argentina Silberman-Bibas estaba compuesta por Shiri, su esposo Yarden y sus hijos Ariel, de 4 años, y Kfir, de 9 meses. El 7 de octubre de 2023 todos se encontraban el kibutz Nir Oz celebrando el viernes de shabat junto a los abuelos Iosi y Marguit cuando el lugar fue invadido por terroristas de Hamas y atacantes palestinos.

Como consecuencia del ataque, alrededor del 30% de los habitantes de Nir Oz fueron asesinados o secuestrados, entre ellos la familia Silberman-Bibas. En las imágenes se puede ver a los atacantes avanzando violentamente por las calles del kibutz, mientras los residentes intentaban huir.

Con el paso de los días la tragedia se agravó y el único sobreviviente fue Yarden, a quien Hamas liberó el 1 de febrero. Unos 20 días después, los terroristas entregaron los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir. Dana, hermana de Shiri, participó del relato del documental y recorrió junto a Leuco las casas destruidas de sus familiares en Nir Oz.

La filmación completa se encuentra disponible en el portal de Infobae: "Bibas: asesinados por ser judíos".

AS./fl