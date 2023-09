Una enigmática revelación, que tiene como trasfondo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, salió a la luz en una nueva biografía de Elon Musk editada por Walter Isaacson. En dichas páginas se plantea que el magnate multimillonario habría desactivado el año pasado los satélites Starlink cerca de la costa de Crimea para frustrar un ataque ucraniano a la flota rusa, con el propósito de evitar lo que consideraba un posible "mini Pearl Harbor".

De acuerdo con la agencia de noticias Ansa Latina, que se hizo eco de las recientes revelaciones biográficas del CEO de X y Tesla, con los satélites apagados, los drones submarinos de Kiev que se estaban aproximando a los barcos rusos fueron obligados a alejarse hacia la orilla sin sufrir daños.

El pedido del multimillonario a los ingenieros de Starlink se debió a sus temores ante una inminente catástrofe nuclear en caso de que Moscú reaccionara.

Los hechos se encuentran relatados en "Elon Musk", la nueva biografía editada por Walter Isaacson que llegará a las librerías el 12 de septiembre. La cadena estadounidense CNN accedió a algunos extractos que narran el dilema que habría protagonizado el magnate frente a la guerra.

Al parecer, tras la desactivación repentina de los satélites, las autoridades ucranianas le pidieron al multimillonario que restableciera las conexiones mientras los gobiernos de Estados Unidos y las potencias europeas empezaban a interrogarse sobre el tema de los pagos de satélites para Kiev.

En este escenario atravesado por incertidumbres y tensión internacional, concluyeron que confiar en la caridad de Musk habría sido demasiado arriesgado: por este motivo, el Pentágono y los gobiernos de la Unión Europea se hicieron cargo de los gastos.

Al inicio de la invasión rusa en 2022, Musk accedió a suministrar a Ucrania millones de dólares en terminales Starlink, que terminaron siendo cruciales para las tropas de Kiev.

Pero cuando el ejército empezó a utilizarlos para ataques contra Rusia, Musk comenzó a manifestar dudas al respecto.

"Starlink no estaba destinado a involucrarse en guerras", sentenció Musk

"¿Cómo terminé en esta guerra? Starlink no estaba destinado a involucrarse en guerras. Es para que la gente vea Netflix, se relaje y tenga acceso en línea a las escuelas. Me refiero a cosas pacíficas, no a ataques con drones", expresó Musk a Isaacson.

El dominio del espacio de Starlink, una empresa privada valorada en 180.000 millones de dólares, preocupa cada vez más a los líderes militares y políticos del mundo.

En virtud de una dotación superior a 4.500 satélites, más de la mitad de los activos, Musk ejerce prácticamente un monopolio.

En efecto, Starlink proporciona a menudo la única forma de obtener acceso a Internet en zonas de guerra y afectadas por desastres naturales, además de ser esencial en Ucrania y haber ayudado a activistas en Irán y Turquía a eludir los controles de sus gobiernos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos también es cliente de Starlink, al igual que muchos otros ejércitos, incluido el de Japón, que están probando y evaluando la tecnología Starlink, considerada la más fiable.

