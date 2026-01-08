Captura de Maduro y Eichmann: comparación histórica y la posición de la ONU sobre violaciones de soberanía

En 1960, la prensa argentina registraba un hecho histórico que atravesó fronteras y puso a prueba la diplomacia internacional. Quince días antes del 27 de mayo, se produjo el secuestro de Adolf Eichmann, un jerarca nazi responsable de la muerte de miles de judíos, que se había refugiado en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, aprovechando redes de apoyo de simpatizantes nazis y la falta de controles sobre su llegada al país.

Seguido a eso, Mossad lo detectó y lo encontró gracias a un trabajo de inteligencia de varios años, que incluyó seguimiento de redes, vigilancia encubierta y recopilación de información sobre su identidad y paradero. El 11 de mayo lo secuestraron y lo llevaron de vuelta a Israel en una operación internacional que combinó precisión logística, sigilo y coordinación entre agentes en territorio extranjero. La noticia apareció el 27 de mayo, planteando si Eichmann había sido detenido en la Argentina y cuáles serían las implicancias diplomáticas y legales en Tel Aviv.

Así, la repercusión fue inmediata. En siete días, Eichmann debía ser devuelto por Israel. El presidente de aquel entonces, Arturo Frondizi, se mostró muy enojado con la situación y con Israel. No tenía conocimiento de que un jerarca nazi se encontraba en el país, pero exigía que se cumplieran los pasos formales de extradición, preocupándose tanto por la legalidad del proceso como por las implicancias internacionales de una operación secreta en territorio argentino.

El país de Israel respondió a través de Ben Gurión, quien aseguró que Eichmann se había entregado voluntariamente tras encontrarse con agentes del Mossad y que no había sido secuestrado. Además, apeló a la emotividad, señalando que Eichmann era una persona de gran importancia para el Estado de Israel y que debía responder por sus delitos. La respuesta buscaba minimizar el conflicto diplomático y justificar la operación ante la comunidad internacional, presentando la acción como una entrega voluntaria y no como una violación de la soberanía argentina.

A pesar de esta versión, la situación continuó siendo tapa de los diarios argentinos. Naciones Unidas apoyó la posición de Argentina, validando los reclamos del gobierno local y subrayando la importancia de respetar los procedimientos legales en casos de extradición y operaciones internacionales de inteligencia. Este respaldo internacional, que en los años 60 resultaba clave, puso en evidencia cómo las operaciones de inteligencia podían generar tensiones globales y la necesidad de coordinación diplomática frente a violaciones de soberanía.

Tras negociaciones diplomáticas entre Golda Meir y el embajador argentino en Israel, el conflicto se resolvió a principios de junio. Finalmente, el 31 de mayo de 1962, Eichmann fue ejecutado en Tel Aviv. El juicio se convirtió en un referente histórico sobre la condición humana y la banalidad del mal, plasmado en los trabajos de Hannah Arendt, que documentaron el juicio y analizaron la mentalidad de Eichmann y el funcionamiento de la burocracia nazi.

Antes de su ejecución, Eichmann pronunció: “Viva Austria, viva Alemania y viva la Argentina”, recordando al país que lo había protegido mientras estuvo escondido bajo el nombre de Ricardo Klement. Su frase refleja la compleja red de refugio que existió para nazis en Argentina y la dificultad de los Estados de controlar estos movimientos tras la Guerra Mundial.

