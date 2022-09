Catalina de Gales aseguró que la reina Isabel II se manifestó en forma de arcoiris

Catalina de Gales dijo este jueves 22 que la difunta Reina Isabel II "los miraba desde arriba" cuando aparecieron cinco arcoíris en el cielo sobre el castillo de Balmoral, en Escocia, donde falleció la monarca. La princesa pronunció estas palabras junto a su esposo, el príncipe Guillermo, mientras agradecían a las personas que trabajaron en la organización del funeral en Windsor.

"Casi nunca se ven arcoíris allá arriba, pero había cinco", comentó Guillermo, al mismo tiempo que Kate Middleton aseguró: "Era su Majestad que nos miraba desde arriba".

El compromiso real fue el primero que tuvieron en persona los príncipes de Gales desde el funeral de Estado. El hijo mayor del Rey Carlos III reveló que se sintió "conmovido" cuando vio los homenajes del Oso Paddington a su abuela, pero encontró consuelo en el público que mostró su apoyo a la Familia Real.

Durante dicho evento, la pareja charló de varios temas. Primero asistieron a la inauguración de un mural con el retrato de la fallecida soberana cuando fue coronada a sus 25 años, en el que pusieron varias tarjetas y dibujos de niños que le rindieron homenaje. Allí, también pudo observarse a un conmovido Guillermo, que mantuvo la postura para no romper en llanto.

Pero el momento que más sobresalió fue cuando Catalina habló sobre el colorido fenómeno natural que apareció durante los días en que el pueblo británico estuvo velando a Isabel II. El primero se hizo presente justo después del anuncio de su fallecimiento y posteriormente había un segundo en el cielo bajo el Palacio de Buckingham.

Después del primer arcoíris, los británicos mostraron bellas postales en diferentes puntos del Reino Unido, como el Castillo de Windsor o en la abadía de Westminster. Todo esto mientras que miles de personas hacían hasta 14 horas de fila para dar su último dios a la reina, que estuvo siete décadas en el trono y fue la monarca con el reinado más largo en Gran Bretaña.

Thank you to all those who have worked so tirelessly to ensure that everyone visiting Windsor over the past two weeks has had a safe & positive experience.



It was a pleasure to meet just a small number of staff & volunteers today. We are hugely grateful for all of your efforts. pic.twitter.com/jrkSSrimg4