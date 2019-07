Tras la salida de Lagarde, David Lipton será el nuevo director gerente "interino" del FMI

El estadounidense David Lipton será el nuevo director gerente "interino" del Fondo Monetario Internacional (FMI) en reemplazo de Christine Lagarde quien renunció temporalmente a ese puesto, para asumir como presidenta del Banco Central Europeo.

La designación de Lagarde tuvo lugar dos años antes del final de su segundo mandato de cinco años al frente del FMI, lo que derivará en la búsqueda de un reemplazo. Hasta que eso suceda Lipton, quien hasta ahora se desempeñaba como vicedirector gerente de la entidad, ocupará su lugar.

La salida de Lagarde del FMI, ¿afecta el acuerdo con Macri?

Por tradición, como las instituciones se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, al frente del FMI siempre ha estado un europeo y en el liderazgo del Banco Mundial, un estadounidense. Lipton es oriundo de Estados Unidos por lo que se prevé que su interinato será breve.

Los cambios fueron anunciados por el directorio ejecutivo del FMI que este martes emitió una declaración sobre la nominación de la Directora Gerente al cargo de Presidenta del Banco Central Europeo.

IMF Executive Board statement: “We accept Ms. Lagarde’s decision to relinquish her IMF responsibilities temporarily during the (ECB Presidency) nomination period. We have full confidence in FDMD David Lipton as Acting Managing Director of the IMF.” https://t.co/dwEhnX1kMn