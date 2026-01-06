Delcy Rodríguez juró y fue a visitar la tumba de Hugo Chávez

Delcy Rodríguez visitó este lunes la tumba de Hugo Chávez, en Caracas, luego de juramentarse como presidenta encargada, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en un operativo ejecutado por Estados Unidos.

Según informó la Vicepresidencia en una nota de prensa, Rodríguez recorrió el Cuartel de la Montaña 4F, en la parroquia 23 de Enero, donde se encuentra el mausoleo que alberga los restos del exmandatario, fallecido en 2013.

Delcy Rodríguez en el mausoieo de Hugo Chávez

En el acto participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el vicealmirante Aníbal Coronado, de acuerdo con el comunicado oficial.

Durante la ceremonia, Rodríguez ratificó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los “ideales independentistas” del chavismo y expresó su determinación de “continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar del pueblo”, añadió la nota.

La tumba de Chávez se encuentra dentro del Cuartel de la Montaña, un complejo militar convertido en sitio ceremonial y de homenaje permanente al fundador de la llamada Revolución Bolivariana. El lugar, en el municipio de Libertador, es escenario habitual de actos oficiales, especialmente en fechas simbólicas del calendario chavista.

Desde la nhumación del líder bolivariano, el mausoleo se consolidó como un punto de referencia política e institucional para el oficialismo, al que acuden regularmente altos funcionarios y delegaciones extranjeras en momentos de transición o tensión política, como señal de continuidad del proyecto iniciado por Chávez durante sus 14 años en el poder.

La visita también sirvió para desmentir una versión que indicaba que el mausoleo había sido destruido durante el bombardeo de Estados Unidos.

LT