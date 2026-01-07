Venezuela podría contar entre 22 y 60 millones de dólares en Bitcoin

La operación militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro puso el foco en las vastas reservas de petróleo de Venezuela. No obstante, el país latinoamericano también contaría con una abundante cantidad de bitcoins, un recurso que impactaría notablemente en los mercados financieros globales de ser liquidado o incautado.

El medio CNBC explicó que, probablemente, Venezuela posea una acumulación de criptomonedas que podría valer millones de dólares estadounidenses. Si bien esto no fue comprobado, el fundador y director ejecutivo de OranjeBTC, Gui Gomes, sugirió: "Es bastante razonable. Dado que estaban excluidos del sistema financiero global, probablemente tenían oro, bitcoin y algunos dólares escondidos".

El bloqueo impuesto sobre Venezuela habían hecho que el país tenga un restricción de acceso a los mercados financieros, motivo por el que los expertos en el tema sugieren que el régimen venezolano podría haber incursionado en el terreno de las criptomonedas, sin poder determinar la cantidad exacta que tendrían en su poder.

Expertos en el tema indicaron que tampoco sería podría determinar donde estaría almacenada la reserva, dada las características de privacidad del activo descentralizado y su tecnología, aunque insistieron en que, de ser así, los activos no tardarían en estar en movimiento, ya sea porque se vendan, incauten o intercambien.

Por su parte, la publicación digital Project Brazen sostuvo que Venezuela podría contar con una reserva de aproximadamente 60 millones de dólares, según indicaron fuentes anónimas a partir de un análisis de blockchain, lo que convertiría al país en uno de los mayores propietarios de criptomonedas en el mundo.

El proveedor de datos Bitcointreasuries.net también se sumó a las estimaciones e indicó que Venezuela podría contar con 240 bitcoins, equivalentes a unos 22 millones de dólares, según una estimación basada en datos de una firma de análisis de blockchain citados por un medio de comunicación.

Diogo Mónica, socio general de Haun Ventures, también dialogó con CNBC, y explicó que el país latinoamericano podría haber recurrido a varias técnicas encubiertas para acumular bitcoins en la sombra, por lo que cualquiera de sus criptomonedas probablemente se encuentre distribuida en miles de billeteras bajo el control de generales y miembros de partidos de Maduro, dificultando su identificación y rastreo.

La firma de análisis blockchain Chainalysis explicó que el análisis en cadena puede revelar el historial de transacciones y los saldos de direcciones públicas vinculadas a billeteras físicas, aunque esto no determinaría la identidad de los propietarios de las billeteras, impidiendo identificar cuáles pertenecen a funcionarios venezolanos.

Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, coincidió en que probablemente Venezuela cuente con una importante reserva de criptomonedas, aunque se negó a estimar el valor de la reserva, y recordó que el país tiene antecedentes de emplear métodos poco ortodoxos para convertir y transferir sus fondos.

Fierman también utilizó como ejemplo la emisión en 2018 del token "petro", el cual fracasó y fue suspendido en 2024, para señalar que el país cuenta con una trayectoria de experimentación con criptomonedas y un historial de presencia en el mundo de los activos digitales.

En lo que respecta al futuro de las reservas de bitcoins venezolanas, en caso de que sean reales, Sebastián Pedro Bea, presidente y director de inversiones de ReserveOne, explicó que probablemente se coloquen a la venta, dado que los activos se vuelven inestables ante cambios radicales como el que acaba de ocurrir en el país latinoamericano.

"Nada impide que Estados Unidos implemente más medidas de control para perseguir a los actores maliciosos que podrían tener una gran cantidad de bitcoins. Y cuando lo hagan, esos bitcoins pueden ir directamente al Tesoro", advirtió ante una posible confiscación del bitcoin por parte de las autoridades estadounidenses.

De todas formas, Chris Perkins, socio gerente y presidente de CoinFund, agregó que no está claro si Estados Unidos puede disponer legalmente de una reserva de bitcoin de Venezuela para así crear su propia reserva estratégica planificada.

