Donald Trump dice que pagó "millones de dólares" en impuestos sobre la renta

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo durante el debate del martes contra el candidato presidencial demócrata Joe Biden que pagó "millones de dólares" en impuestos sobre la renta, y agregó que en un año llegó incluso a 38 millones de dólares.

Antes del primer debate presidencial contra Trump, el candidato demócrata Biden publicó sus declaraciones de impuestos, presionando al presidente de Estados Unidos para que hiciera lo mismo. "Muéstrenos sus declaraciones de impuestos", presionó Biden a Trump , a lo que el presidente respondió que lo hará pero solo después de que estén "terminadas".

"¿Es cierto que pagó $ 750 en impuestos federales sobre la renta cada uno de esos 2 años?", preguntó el moderador. “He pagado millones de dólares en impuestos; millones de dólares en impuestos sobre la renta ”, dice Trump. Dice "verá" su declaración de impuestos "tan pronto como esté terminada".

El New York Times afirmó el domingo que Trump pagó US$ 750 para 2016 y 2017 y que no pagó impuestos sobre la renta en diez de los 15 años anteriores. El presidente descartó las afirmaciones como otra "noticia falsa" en una serie de tweets, y agregó que tenía derecho a la depreciación y créditos fiscales como todos los demás.

DS