El atroz “safari” de ricos en la guerra de Sarajevo que asesinaban civiles

La revelación de un periodista sobre la existencia de una macabra red que durante la guerra de Bosnia llevaba “turistas” europeos multimillonarios a Sarajevo para participar de cacerías de civiles, conmocionó a Europa y particularmente a Italia, donde decidieron comenzar una investigación para descubrir quiénes participaron de esos atroces “safaris”.

La Fiscalía de Milán, abrió una causa por “homicidio voluntario agravado” contra los “francotiradores de fin de semana”: ciudadanos italianos que, durante el asedio de Sarajevo, habrían pagado a milicias serbobosnias para disparar contra civiles -incluidos niños- desde las colinas que rodeaban la ciudad.

Mecánica del Safari. Esos “turistas de guerra” eran en su mayoría simpatizantes de la ultraderecha, amantes de las armas y adinerados. Entre 1993 y 1995, pagaron para matar a civiles indefensos ‘por placer’”. Se juntaban en Trieste, al norte de Italia, y desde allí eran trasladados a las colinas que rodean Sarajevo, según información revelada por el periódico La Repubblica.

Desde allí accedieron a posiciones del Ejército de la República Srpska para obtener un punto de disparo privilegiado sobre la ciudad. Según Il Giornale, pagaron hasta el equivalente de 100.000 euros actuales (unos 116.400 dólares) por la macabra experiencia y se calcula, aun más por dispararle a niños.

Revelacion. La investigación se inició tras la presentación del periodista y escritor italiano Ezio Gavanezzi, quien fue respaldado por la exal caldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, quien había presentado una demanda similar en 2022. La información recabada por Karic contribuyó además, al documental Sarajevo Safari.

La denuncia, de 17 páginas, sostiene que “el contenido del documental y las declaraciones de los testigos” aportan “sospechas fundadas de que, dentro del Ejército de la República Srpska había individuos que organizaban ‘excursiones’ para extranjeros adinerados”.

Gavazzeni contó a La Repubblica que Bosnia archivó el caso por las dificultades propias de un país aún fracturado, mientras que Serbia lo descartó como “una leyenda metropolitana”. Ante ese bloqueo, decidió impulsar la investigación en Italia.

No está claro cuántos “francotiradores” italianos participaron del ataque. Gavanezzi, en una entrevista con La Repubblica, estimó que fueron “al menos un centenar”, mientras que Il Giornale elevó la cifra y habló de unos 200. ellos se habrían sumado tiradores procedentes de otros países, aunque tampoco existe precisión sobre sus identidades ni su número.

Durante el sitio de Sarajevo, ocurrido entre 1992 y1996, las fuerzas serbobosnias mataron a 11.541 habitantes e hirieron a más de 50.000, según cifras oficiales.