El creador del antivirus McAfee murió en prisión antes de ser extraditado a EEUU

John McAfee, el creador del famoso antivirus informático que lleva su nombre, fue hallado muerto en su celda de una prisión de Barcelona horas después de que la Justicia española aprobara su extradición a los Estados Unidos. Según medios españoles, el empresario se suicidó.

McAfee fue "encontrado muerto este miércoles por la tarde en la celda que ocupaba en el módulo 1 del Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estaba ingresado", informó la agencia Europa Press, citando fuentes penitenciarias.

La agencia informa que los servicios médicos de la prisión intervinieron "de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación" pero "finalmente los médicos han certificado la muerte". Según dijeron las autoridades judiciales, "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio".

McAfee, un empresario de 75 años que hizo fortuna en los 1980 con su antivirus y en los últimos años se dedicó a comerciar criptomonedas, había sido detenido en octubre en el aeropuerto de Barcelona, y puesto en prisión preventiva a la espera de que se resolviera el pedido de extradición.

Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición alegando que McAfee, ganó más de 10 millones de dólares entre 2014 y 2018 gracias a la actividad con criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y la venta de derechos para la realización de un documental sobre su vida.

Sin embargo, "no presentó declaraciones de impuestos durante ninguno de esos años y no pagó ninguna de sus obligaciones fiscales", según la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, que estimó la deuda en US$ 4,2 millones. "Para ocultar sus ingresos y activos", McAfee "ordenó el pago de una parte de sus ingresos a testaferros y puso propiedades a nombre de estos".

"Es casi seguro de que pasaré el resto de mi vida en prisión"

En los últimos años se convirtió en todo un gurú del mundo de las criptomonedas, y llegó a afirmar que ganaba con ellas 2.000 dólares al día. En un tuit publicado en su cuenta el 16 de junio, McAfee escribió que las autoridades norteamericanas creen que tiene "criptomonedas ocultas". "Me gustaría tenerlas", pero "mis activos restantes están todos confiscados. Mis amigos se evaporaron por miedo a que los asociaran conmigo. No tengo nada. Y no lamento nada".

En la última audiencia judicial a la que se presentó, el 15 de junio, McAfee alegó ser un perseguido político de Estados Unidos por sus denuncias contra la "corrupción" de la agencia tributaria de ese país. "En caso de ser extraditado es casi seguro de que pasaré el resto de mi vida en prisión porque Estados Unidos quiere usarme como un ejemplo", dijo.

ds