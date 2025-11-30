El dirigente de derecha llega al balotaje con gran ventaja sobre Jara

Estos días de campaña política en Chile, con vistas a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, demostraron que la derecha y la centroderecha dominan el escenario, con José Antonio Kast como gran favorito a quedarse con el triunfo.

Según una encuesta de Atlas Intel, Kast alcanzaría el 56,9% de la intención de voto en segunda vuelta, frente al 35% de Jeanette Jara, la representante del oficialismo y dirigente del Partido Comunista chileno.

El mismo informe revela que el presidente Gabriel Boric tiene una aprobación negativa del 63,9%. Para Jara, el vínculo con esa administración erosionada es una desventaja; para Kast, en cambio, ese escenario lo vuelve aún más competitivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las elecciones de noviembre le dieron a la candidata del oficialismo una victoria ajustada, apenas 2,9 puntos porcentuales respecto de Kast.

Sin embargo, la derecha, que compitió con tres candidatos distintos, superó en conjunto el 50% del total de los votos. Ese escenario, sumado al desgaste del gobierno, favorece al aspirante ultraderechista.

Desde el 11 de marzo, el próximo presidente de Chile deberá gobernar con un Congreso donde la derecha será la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado permanecerá dividido en partes iguales entre oficialismo y oposición.

Campaña. Jeanette Jara, abogada de 51 años, inició su campaña rodeada de mujeres en el barrio popular La Pintana, al sur de Santiago. Allí atacó a su rival: “Yo encuentro que (Kast) es una persona autoritaria, que denosta al que piensa distinto”.

La primera vuelta estuvo marcada por el eje inseguridad, un tema que se posicionó fuerte en la agenda pública y que la mayoría de los chilenos vincula con la migración irregular. Este clima obligó a la candidata a relegar los temas sociales –propios de la centroizquierda– para concentrarse en propuestas contra el crimen.

Jara prometió fortalecer a las fuerzas policiales, recuperar los barrios dominados por el crimen organizado y perseguir “el dinero sucio” ligado al narcotráfico, incluso mediante el levantamiento del secreto bancario.

“Yo me pregunto, ¿por qué Kast se opone a levantar el secreto bancario? El que nada hace, nada teme”, sostuvo en una provocación explicita contra su rival.

Por su parte, Kast de 59 años, eligió la ciudad de Temuco, al sur de Santiago, como punto de partida para su carrera hacia el balotaje. Se trata de la capital de la región de la Araucanía, zona que se encuentra militarizada desde 2022 por el conflicto con el pueblo mapuche. Allí, el ultraderechista se reunió con víctimas de ataques incendiarios contra bienes agrícolas.

“No queremos engañar a nadie, queremos recuperar Chile, pero eso va a implicar muchos sacrificios”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El candidato propone deportar a más de 300 mil migrantes indocumentados y levantar un “escudo fronterizo” con vallas, zanjas y un amplio refuerzo policial y militar para enfrentar el “terrorismo” en la zona sur.

Inseguridad. Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región, el sentimiento de inseguridad crece ante el aumento de asesinatos y secuestros respecto del pasado reciente.

Los datos revelan que en la última década los homicidios aumentaron un 140%, pasando de 2,5 a 6 por cada 100 mil habitantes en 2024. Aun así, el país continúa por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza los 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la ONU.

El salto en las cifras, aunque aún lejano a los niveles regionales, abrió espacio para discursos más duros, como el de Kast, que prometen respuestas rápidas frente a un fenómeno que se percibe cercano.