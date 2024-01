El abogado que defendió a Jeffrey Epstein declaró este martes que el Príncipe Andrés cometió un error al llegar un acuerdo económico en la demanda de abuso sexual presentada en su contra por Virginia Giuffre, que también fue víctima del fallecido pedófilo. Desde que su nombre salió a la luz junto a otros famosos, como Bill Clinton y Richard Branson, tras la desclasificación de documentos por el caso del financista estadounidense, el duque de York se ha "encerrado" en su Royal Lodege de Windsor.

Andrés se vio envuelto en un escándalo desde que surgieron por primera vez las acusaciones de violación contra su amigo Epstein, que murió tras suicidarse en su celda el 10 de agosto de 2019. En 2022, la realeza llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con Giuffre, después de que ella afirmara que él la había abusado sexualmente.

Jeffrey Epstein habría grabado a Clinton, al príncipe Andrés y a Richard Branson abusando de menores

La mujer aseguró que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el hijo de la Reina Isabel II cuando tenía 17 años, por lo que presentó una denuncia ante una corte civil en Estados Unidos. "Creo que cometió un terrible error... Andrés hubiera ganado si se presentaba en los tribunales", dijo el Dr. Alan Dershowitz, exrepresentante legal de Epstein.

"Sospecho que su madre lo presionó para que cometiera ese error", sostuvo en diálogo con el medio británico Times Radio. "Si hubiera peleado ese caso habría ganado, creo que la causa habría sido desestimada por una variedad de motivos, pero él no quería asistir a declarar ante un tribunal, o la gente a su alrededor no quería que lo hiciera", agregó.

"Muchas veces se busca resolver casos, no porque seas culpable de lo que te acusan, sino porque no querés admitir otras cosas que hayas hecho", lanzó el letrado que también había sido acusado por Giuffre pero más tarde retiró la demanda y reconoció que "no debió haberlo identificado" dentro del caso.

Jeffrey Epstein.

En ese sentido, el abogado se refirió a la edad de consentimiento sexual e indicó que en el Reino Unido es de 16 años, en el estado de Florida es de 18, y en el de Nueva York, 17: "Suponiendo que todo lo que dicen sobre él sea correcto, la mujer que lo acusó tenía más de la edad de consentimiento", consideró.

En una de sus denuncias, Giuffre había alegado que Epstein había realizado tráfico sexual con ella y la había enviado a Dershowitz entre 2000 y 2002, pero él negó su afirmación. Más tarde, ella retiró la acusación explicado que era "muy joven y se encontraba en un entorno muy estresante y traumático", por lo que había identificado por error al abogado.

Epstein habría grabado al príncipe Andrés

Las declaraciones de Dershowitz se producen tras la liberación del último lote de documentos judiciales abiertos por el caso Epstein, donde Andrés estaba entre una serie de figuras públicas que el financista habría grabado presuntamente en secreto teniendo relaciones sexuales con menores de edad.

En uno de los archivos publicados este lunes 8, Sarah Ransome, quien declaró como testigo en el caso Giuffre, escribió: “Cuando mi amiga tuvo relaciones sexuales con Clinton, el príncipe Andrés y Richard Branson, Jeffrey grabó cintas sexuales en cada ocasión separada”.

Príncipe Andrés.

“Gracias a Dios logró conseguir algunas imágenes de las cintas sexuales filmadas, que identifican claramente los rostros de ellos. Es bastante frustrante que Epstein no apareciera en ninguna de las imágenes, ¡pero era así de inteligente!”. añadió.

Además apuntó contra Ghislaine Maxwell, expareja y socia de Epstein, que está cumpliendo condena por 20 años de prisión como facilitadora de los abusos y quien habría prestado su departamento en Londres para que ocurrieran algunos de ellos.

El hijo de la fallecida Isabel II, renunció a la actividad pública después de que se revelara su amistad con Epstein y pagó millones para resolver un caso civil de agresión sexual con Virginia Giuffre, a la que que afirmó no haber conocido nunca. Andrés fue expulsado de la monarquía y ya no usa su estatus de Alteza Real tras la demanda de Giuffre, que lo acusó de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años, algo que Andrés niega.

FP

LT