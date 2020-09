El peronismo está "de luto" por las "proscripciones" de Rafael Correa y Evo Morales

El senador nacional peronista Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, afirmó que "hoy es un día de luto para la democracia en la región" porque "proscriben la candidatura de Rafael Correa a vicepresidente en Ecuador e inhabilitan a Evo Morales como candidato a senador en Bolivia".

El excanciller repudió "la proscripción de Correa y la proscripción de Evo Morales" como candidatos a vicepresidente de Ecuador y a senador en Bolivia, respectivamente. Además, el legislador manifestó "nuestra solidaridad con ellos en Ecuador y en Bolivia y con sus seguidores y sus partidarios, que están siendo perseguidos y proscriptos".

Este lunes, el juez constitucional boliviano Alfredo Jaimes Terrazas confirmó este lunes que el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, está inhabilitado para ser candidato al Senado en las elecciones del 18 de octubre.

El juez tuvo que dirimir el asunto, tras un fallo dividido la semana pasada de otros dos jueces ante un recurso de amparo constitucional presentado en febrero por abogados de Morales, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo excluyera de las listas de postulantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Gobierno boliviano investiga supuesta relación de Evo Morales con una menor

El TSE arguyó que Morales no residía en Bolivia, un requisito para ser candidato a legislador. El exmandatario, que dijo este lunes que acataba el fallo adverso, dimitió por una fuerte convulsión interna en noviembre de 2019 tras 14 años en el poder. Se asiló primero en México y luego en Argentina.

Morales argumentó en su recurso que su residencia temporal en Argentina era forzada y que su lugar de vida era la región cocalera del Chapare, Cochabamba, por la que pretendía postularse al Senado. El abogado Williams Bascopé, quien ofició como coadyuvante en contra del amparo de Morales, señaló que "el día de hoy se ha rechazado (el amparo) y se ha hecho cumplir la Constitución", que obliga a los candidatos al Parlamento a residir en Bolivia.

Morales, de 60 años, respondió en Twitter diciendo que acata "esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente". Aseguró, sin embargo, que el juez dictó su fallo "bajo amenazas y presiones" y que la decisión era "política, ilegal e inconstitucional".

"La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo", afirmó.

Bolivia irá a elecciones el 18 de octubre, un año después de los comicios anulados por denuncias de fraude en favor de Morales. Luis Arce, designado candidato del MAS por Morales, y Mesa están empatados en las encuestas de intención de voto con el 23%, seguidos por Áñez (12%) y Camacho (6%). Si ningún candidato gana la presidencia el 18 de octubre, habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre entre los dos más votados.

Correa: "A Alberto le entregan un país destrozado, no esperen que haga milagros"

En Ecuardo, este mismo lunes, un tribunal de la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmó, en última instancia, la condena a ocho años de cárcel contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) por corrupción, lo que significa su muerte política justo cuando aspira a participar en los comicios de febrero. El tribunal "por voto de mayoría (...) rechaza los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y ratifica la sentencia por cohecho" dictada en abril contra Correa y una decena de excolaboradores, indicó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter.

El exmandatario, quien vive en Bélgica desde 2017 y fue juzgado en ausencia como permite la ley, dijo por la misma red social: "Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia 'definitiva' para inhabilitarme como candidato". "No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer", agregó.

La sentencia, confirmada en julio, fue ratificada en última instancia en una casación planteada por Correa, quien es candidato a la vicepresidencia por una coalición de izquierda. Una vez que la condena se ejecute, tras un pedido de aclaración que todavía puede interponer su defensa y que puede demorar varios días pero no cambiar el fondo de la decisión, el exgobernante quedará inhabilitado de por vida para elecciones populares al ser sentenciado por cohecho, como establece la Constitución para ese y otros tipos de delitos.

Un tribunal de Ecuador condenó a Rafael Correa a ocho años por corrupción

Candidatura "vedada"

La CNJ estableció que Correa y varios de sus excolaboradores recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas, entre las que en su momento fue mencionada la brasileña Odebrecht, aunque la Fiscalía se abstuvo de investigar a la constructora. Correa, quien sostiene su inocencia, fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

"La tiene bastante difícil" en el plano electoral, dijo el constitucionalista Rafael Oyarte, apuntando que la de Correa "es una candidatura difícilmente" viable. Agregó que cualquier candidatura también "le está vedada" a Correa por otras causas fijadas en la Carta Magna y en las que incurre por haber sido elegido mandatario en dos ocasiones.

Sobre Correa, quien dice que afronta una treintena de juicios en Ecuador, pesa otra orden de prisión para ser procesado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser juzgado en ausencia. Se considera un perseguido político de Moreno, su exvicepresidente entre 2007 y 2013.

Ambos sostienen una dura pugna de poder que luego de la posesión de Moreno, hace tres años, llevó a Correa a separarse del movimiento socialista Alianza País, en el gobierno desde hace más de una década. Siendo el principal opositor a Moreno y estando en Bélgica, de donde es su esposa, el exgobernante socialista fue presentado como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de febrero.

La convocatoria a las elecciones generales de febrero está prevista para el 17 de septiembre y al siguiente día se abrirá la etapa de inscripción de candidaturas. Si finalmente su candidatura es validada y la condena todavía no está ejecutoriada, Correa gozaría de inmunidad y podría, en teoría, regresar a su país para los comicios.

Pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en suspenso su postulación a la vicepresidencia debido a que Correa no la aceptó hace una semana de manera presencial ante el organismo, como señala el reglamento, sino de forma telemática. Aunque eso aún no excluye a Correa de los comicios porque todavía no hay impedimento para que su partido inscriba su candidatura, después el ente deberá "revisar si se han cumplido con las solemnidades" para que pueda ser candidato.

DS