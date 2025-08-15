El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en el aeropuerto de entrenamiento Dade-Collier en los Everglades de Florida, generó una intensa controversia desde su apertura en julio de 2025.

Esta instalación, operada por la División de Manejo de Emergencias de Florida en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración Trump, se diseñó para albergar a migrantes indocumentados considerados de alto riesgo, con un costo operativo estimado en $450 millones anuales.

Apodado "Alligator Alcatraz" por su ubicación remota y condiciones desafiantes, el centro es el foco de múltiples demandas judiciales y reportajes periodísticos que alegan violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el DHS emitió un comunicado el 14 de agosto de 2025, desmintiendo estas alegaciones y atribuyéndolas a esfuerzos mediáticos para obstaculizar las políticas de deportación.

Alegaciones de muertes y demandas de "prueba de vida"

Una de las acusaciones más alarmantes involucra reportes de muertes de detenidos, lo que ha llevado a familiares y abogados a exigir "pruebas de vida". En un artículo de Latin Times, se detalla el caso de Luis Manuel Rivas Velásquez, un influencer venezolano conocido como "Luis Frío", cuya novia, Rosana Navaz, publicó un video alegando su muerte por negligencia estadounidense, lo que generó un clamor en redes sociales.

Abogados confirmaron posteriormente que Rivas estaba vivo, pero había sido hospitalizado tras un episodio médico grave, con síntomas como fiebre alta y dificultad para respirar, sin recibir atención inicial en el centro. La hermana de Rivas, Ada Velásquez, expresó su angustia en Instagram, pidiendo el cuerpo de su hermano si había fallecido.

En contraste, el DHS rechaza categóricamente estas afirmaciones en su comunicado, afirmando: "Nadie ha muerto". La asistente secretaria Tricia McLaughlin enfatizó que tales "calumnias" contribuyen a un aumento del 1.000% de los asaltos contra oficiales de ICE, y que el centro cumple con estándares federales de detención.

Videos virales en TikTok propagaron rumores de que se están instalando incineradores en Alligator Alcatraz para fines siniestros, comparándolos con prácticas nazis. Un video del 1 de julio de 2025 alegaba que un contratista fue ofrecido un trabajo para instalar "una tonelada de incineradores", acumulando millones de vistas antes de que el creador lo retractara admitiendo que no era verídico.

PolitiFact investigó y encontró ninguna evidencia en documentos gubernamentales, fotos de agencias como AP o Reuters, ni menciones en el plan de aplicación de Florida. El DHS calificó esto como "rumores más allá de lo repugnante", negando cualquier uso nefasto de incineradores. McLaughlin argumentó que tales comparaciones con la Gestapo moderna deben cesar.

Incidente médico con Luis Manuel Rivas Velásquez: ¿Desmayo o necesidad de RCP?

El caso de Rivas Velásquez destaca discrepancias en cuentas médicas. Según The New York Times, testigos describieron a Rivas como inconsciente en su litera, con síntomas gripales, arrastrado por compañeros mientras guardias parecían incapaces de tomar su pulso.

Un detenido cubano, ex enfermero, posiblemente administró RCP, y Rivas fue llevado en camilla tras 30 minutos. Su abogado, Eric Lee, reportó que Rivas sonaba congestionado y fue diagnosticado con una infección respiratoria, pero se le negó acceso a su historial médico.

El DHS mantiene que Rivas "se desmayó" y fue hospitalizado por precaución, destacando que todos los detenidos tienen acceso a atención médica adecuada. McLaughlin describió a Rivas como un "inmigrante ilegal criminal con un historial que incluye un arresto por robo en Miami".

Gusanos en la comida y desbordes de aguas residuales

En las últimas semanas, detenidos reportaron alimentos infestados con gusanos y pisos inundados con desechos fecales debido a inodoros defectuosos. En una nota de AP, un venezolano anónimo llamó las condiciones "inhumanas", describiendo jaulas de chain-link en tiendas blancas, con mosquitos y aire acondicionado intermitente.

Otro detenido mencionó comidas diarias con gusanos y tiempo limitado para comer, sin instalaciones para bañarse.

El DHS refutó estas alegaciones, afirmando: "Ninguna comida está infestada con gusanos. Ningún excremento se desborda de los inodoros". McLaughlin insistió en que el centro cumple con estándares federales y que todas las instalaciones son limpias.

Los abogados alegan que los detenidos son privados de representación legal, con restricciones en llamadas privadas y visitas. ABC News reportó que varios abogados fueron removidos del sistema de localización de ICE, y no hay espacios confidenciales para reuniones.

La abogada Vilerka Solange Bilbao declaró: "Estas condiciones no solo son inhumanas: la falta de cuidado básico y acceso a comunicación directamente obstruye mi capacidad para proporcionar representación efectiva".

Medios estadounidenses citaron a abogados afirmando que oficiales presionan para firmar deportaciones sin asesoramiento. En respuesta, el DHS niega estas afirmaciones, indicando que hay un espacio físico para reuniones con abogados y que Florida estableció un correo electrónico para solicitudes.

Una huelga de hambre entró en su décimo día, con detenidos protestando condiciones inhumanas. Pedro Hernández, hospitalizado durante la huelga y que continúa rechazando comida, declaró en una llamada grabada: "Todos hemos tenido hambre desde el martes. No voy a comer otro plato de comida hasta que nos muestren respeto".

Su esposa, Daimarys Hernández, expresó temor por su vida, pero el DHS negó la existencia de una huelga, llamándola una mentira propagada por "inmigrante ilegal criminal Pedro Lorenzo-Concepcion, un traficante de drogas convicto".

Propagación de enfermedades e inundaciones

Alegaciones incluyen brotes de enfermedades respiratorias, posiblemente COVID, e inundaciones. El abogado Eric Lee describió el centro como un "plato de Petri para enfermedades", con detenidos tosiendo sin máscaras y duchas limitadas. Otros informes dijeron que un ex oficial contrajo Covid, citando baños sucios y falta de agua caliente.

Medios estadounidenses como The Wall Street Journal y NBC News mencionaron las condiciones miserables con acceso limitado al exterior, agua estancada e invasiones de mosquitos constantes.

Pero el DHS negó enfermedades generalizadas, afirmando: "No hay enfermedades generalizadas circulando en Alligator Alcatraz. No hay casos de COVID y no hay casos de tuberculosis. No hay inundaciones en la instalación".

