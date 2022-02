El presidente de Ucrania acusó a Europa de “dejarlos solos” frente al ataque ruso

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a las “grandes potencias” de dejar a su país solo frente al ataque ruso y pidió a la Unión Europea (UE) que intensifique las sanciones contra el país agresor. “La presión sobre Rusia debe aumentar”, imploró.

La UE aprobó nuevas medidas contra Rusia que afectan a los sectores de energía, finanzas y transporte, pero dejaron fuera el sistema de intercambios bancarios internacionales Swift. Para Zelenski es momento de avanzar en este último punto, pero la UE se resiste, ya que esto afectaría también a entidades del resto de Europa.

“Estamos defendiendo nuestro país solos. Como ayer, las potencias más poderosas están mirando el conflicto desde afuera”, dijo en su discurso el mandatario ucraniano. “¿Estuvo Rusia convencida de las sanciones de ayer? Vimos en nuestros cielos y en el territorio que eso no fue suficiente”, insistió.

“Rusia tendrá que hablar con nosotros tarde o temprano sobre cómo parar las hostilidades y la invasión”, subrayó. “Mientras más temprano hable con nosotros, Rusia sufrirá menos pérdidas”, sostuvo.

“Nos hemos quedado solos para defender nuestro Estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo”, aclaró cuestionando la falta de apoyo.

"No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero ¿tendremos garantías de seguridad? ¿Qué países nos las darán?", cuestionó.

Los últimos datos de muertes en Ucrania

Durante su discurso, el mandatario ucraniano informó: "Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos".

“El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado", sostuvo.

Zelenski dijo que, según sus informes, él era el enemigo número uno de Rusia y su familia el segundo. “Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir el jefe de Estado", remarcó. "Hemos recibido información de que grupos de sabotaje del enemigo entraron en Kiev", advirtió y pidió a los ciudadanos que respeten el toque de queda nocturno.