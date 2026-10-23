El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizan este viernes el último debate presidencial antes del balotaje del domingo 25 de octubre. El encuentro se realiza en los estudios de TV Globo, en Río de Janeiro, en una campaña marcada por la polarización y la paridad en las encuestas.

El debate es conducido por el periodista César Tralli y se transmite por TV Globo, GloboNews, el portal g1 y Globoplay. El formato contempla cuatro bloques de preguntas y respuestas, incluido uno de discusión libre, además de las declaraciones finales de los candidatos.

El mapa electoral de Brasil: las diferencias regionales que marcaron la primera vuelta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Seguí el minuto a minuto en PERFIL:

23:35 | Lula y Flávio Bolsonaro se cruzaron por el endeudamiento de las familias y las deudas bancarias

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro volvieron a enfrentarse por la situación económica de los hogares durante el tercer bloque del debate presidencial. El candidato del Partido Liberal cuestionó el endeudamiento de las familias y afirmó que los brasileños comenzaron a pagar en cuotas incluso los productos básicos.

“El brasileño antes compraba en cuotas una cocina, un microondas, una heladera. Ahora paga en cuotas lo que hay dentro de la heladera”, sostuvo Flávio.

El senador también propuso transformar la Caixa Econômica Federal en un “Banco de la Prosperidad”, con el objetivo de facilitar la renegociación de deudas y ampliar el acceso al crédito para pequeños emprendedores, especialmente en los barrios populares.

Lula respondió que su Gobierno ya había impulsado programas para aliviar el endeudamiento y anunció una nueva etapa de negociación de deudas bancarias que, según explicó, podría alcanzar más de 150.000 millones de reales. Además, mencionó medidas destinadas a pequeños negocios y afirmó que se habían anunciado beneficios para personas endeudadas.

23:25 | Lula cuestionó a Flávio Bolsonaro por sus críticas al Bolsa Família

El presidente brasileño volvió a cruzar al senador por sus declaraciones sobre el Bolsa Família, el programa de asistencia social destinado a familias de bajos ingresos. Lula le preguntó por qué había utilizado la expresión “Bolsa Farelo” para referirse a la iniciativa y sostuvo que se trataba de una falta de respeto hacia los sectores más vulnerables.

“¿Por qué llamaste al Bolsa Família ‘Bolsa Farelo’? ¿Sabés qué es eso? Es una falta de respeto al pueblo pobre de este país”, cuestionó el mandatario.

Flávio respondió con críticas a la gestión presidencial, mencionó el aumento de la población en situación de calle y cuestionó el alcance de las ayudas económicas. También le reclamó a Lula explicaciones sobre la situación de los sectores más pobres.

El intercambio se produjo durante el bloque dedicado a las políticas sociales y se sumó a las diferencias entre ambos candidatos sobre el alcance de los programas de asistencia y el uso de los recursos públicos.

23:10 | Flávio Bolsonaro le pidió disculpas a Lula por llamarlo “nueve dedos”

El presidente brasileño le exigió al senador una disculpa por haber utilizado la expresión “nueve dedos” para referirse a él durante el primer debate. Lula recordó que perdió uno de sus dedos a los 17 años, en un accidente laboral mientras trabajaba en una metalúrgica, y cuestionó que su rival utilizara ese episodio para atacarlo.

“No voy a aceptar que me traten así y menos por parte de un miliciano”, afirmó Lula durante el intercambio, en el que también reivindicó su experiencia en el mundo del trabajo.

Flávio respondió con una disculpa: sostuvo que no había querido ofenderlo y que lamentaba haber utilizado esa expresión. Sin embargo, inmediatamente después le reclamó al presidente que también pidiera perdón por los problemas económicos y sociales que, según su evaluación, atraviesan los brasileños.

El cruce se convirtió en uno de los momentos más tensos de la noche y volvió a poner en primer plano los ataques personales que habían marcado el primer enfrentamiento televisivo entre ambos.

23:00 | Lula y Flávio Bolsonaro discutieron por las políticas sociales y la economía

Durante el segundo bloque, los candidatos profundizaron sus diferencias sobre el papel del Estado y las medidas necesarias para aliviar la situación económica de las familias. Flávio Bolsonaro propuso utilizar la Caixa Econômica Federal para comprar y refinanciar deudas bancarias, con un período de gracia de seis meses para las personas físicas y de un año para las empresas.

Lula cuestionó la iniciativa y sostuvo que su administración ya había presentado propuestas de renegociación de deudas. El mandatario acusó a su rival de presentar como propias medidas que, según afirmó, ya estaban contempladas en los planes del Gobierno.

La discusión se produjo en un bloque en el que ambos candidatos también defendieron la continuidad del sistema público de salud y presentaron propuestas para atender las dificultades económicas de los hogares.

22:45 | Lula y Flávio Bolsonaro discutieron por el tiempo de respuesta durante el debate

El presidente brasileño y el senador protagonizaron una discusión por la distribución del tiempo durante una de las primeras rondas del debate. Lula terminó su intervención antes de que se agotaran los tres minutos disponibles y dejó más de un minuto sin utilizar.

Flávio cuestionó que su adversario pudiera volver a intervenir durante la réplica y planteó dudas sobre la aplicación de las reglas. Sin embargo, el presidente utilizó el tiempo restante para continuar con su exposición, lo que generó reclamos entre los simpatizantes del candidato del Partido Liberal presentes en el estudio.

22:30 | Lula y Flávio Bolsonaro se cruzaron por la salud pública y las muertes por Covid

El sistema público de salud y la gestión de la pandemia se sumaron a los cruces entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante el último debate antes del balotaje en Brasil. Lula defendió su gestión y aseguró que el país tiene “el sistema de salud más importante” de la región. Su rival cuestionó las demoras en la atención médica y afirmó que en los hospitales hay turnos “para meses o años”. Además, prometió reducir impuestos y cargos estatales.

El presidente responsabilizó al gobierno de Jair Bolsonaro por las muertes durante la pandemia de COVID-19 y sostuvo que “podría haberse salvado la mitad de las personas que se murieron”. También criticó las declaraciones del exmandatario sobre las vacunas.

En otro tramo, Flávio Bolsonaro afirmó que las ideas de Lula “hoy no funcionan más” y argumentó que los problemas de Brasil cambiaron desde comienzos de los años 2000 y requieren otras soluciones.

22:20 | Lula y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones por la economía, la seguridad y la pandemia

El debate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro sumó nuevos cruces por la política económica, la seguridad y los derechos laborales. El senador cuestionó el endeudamiento de las familias y la inflación, mientras que el presidente defendió su gestión y comparó las propuestas de su rival con el modelo económico argentino.

Al hablar sobre los gastos de los hogares y el aumento de los precios, Lula le preguntó a Bolsonaro por la independencia del Banco Central. El candidato del Partido Liberal respondió que el Partido de los Trabajadores (PT) había hecho lo mismo que Cristina Kirchner en la Argentina, a quien acusó de emitir moneda y generar inflación. También prometió destinar parte de los recursos al pago de la deuda para que bajen las tasas de interés y las familias puedan afrontar sus compras.

Otro de los momentos tensos se produjo cuando Lula le exigió una disculpa por haberlo llamado “de nueve dedos”. El presidente recordó que perdió un dedo a los 17 años mientras trabajaba y cuestionó a su rival por sus antecedentes laborales. “No voy a permitir que un paramilitar me llame de nueve dedos”, afirmó. Bolsonaro le pidió disculpas si lo había ofendido.

La seguridad también ocupó un lugar central en la discusión. Bolsonaro responsabilizó a Lula por la expansión del Comando Vermelho y cuestionó la situación en los estados del nordeste, varios de ellos gobernados por el PT o sus aliados. El presidente respondió que su rival “no conoce Brasil” y defendió las inversiones de su gestión en rutas, puertos y aeropuertos de esa región.

En otro tramo, Lula cuestionó el voto de Bolsonaro contra una ampliación de la licencia por maternidad cuando era diputado estadual de Río de Janeiro. El senador reconoció que se había equivocado y sostuvo que, después de casarse y tener dos hijas, comprendió mejor la importancia de que las madres puedan estar cerca de sus hijos.

Lula también apuntó contra el expresidente Jair Bolsonaro al referirse a la pandemia de COVID-19 y a la falta de oxígeno que sufrieron pacientes en la Amazonia. El mandatario afirmó que su rival no tenía experiencia suficiente para comprender las necesidades del país y volvió a defender las políticas de inversión de su Gobierno.

22:08 | Lula cruzó a Flávio Bolsonaro por el salario mínimo y lanzó una chicana sobre la Argentina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó al senador Flávio Bolsonaro por el salario mínimo en San Pablo y le preguntó cuánto sería si no hubiera gobernado el Partido de los Trabajadores (PT).

El candidato del Partido Liberal evitó responder directamente y acusó al mandatario de deteriorar el poder adquisitivo de los brasileños. “El poder adquisitivo fue destruido por el Gobierno, que gasta mucho. Lula, usted endeudó al país”, afirmó.

En otro tramo del debate, Lula lanzó una chicana contra el modelo económico que propone su rival y lo comparó con la situación argentina. “En la Argentina, hay gente que come carne de burro y vos querés un modelo igual”, disparó.

21:55 | Flávio Bolsonaro cuestionó las obras paralizadas y apoyó la tarifa cero para trabajadores

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), abrió el debate con una crítica a la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva por las obras de infraestructura inconclusas. “Hay 100.500 obras paralizadas. Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras. Candidato, ¿cómo va a lograr entregarlas?”, le preguntó al mandatario.

Lula respondió que continuará con los proyectos y aseguró: “Voy a ganar las elecciones”. El intercambio se produjo en el bloque dedicado a las regiones y las exportaciones, que comenzó con preguntas sobre infraestructura.

Durante el cruce, Bolsonaro también se manifestó a favor de la tarifa cero en el transporte público para los trabajadores. Sin embargo, al responder a una pregunta de Lula, lanzó una chicana contra el presidente: “No vale la pena darle algo a un brasileño para luego sacarle algo del bolsillo”.

El candidato del PL cuestionó además la política impositiva del Gobierno y afirmó que, bajo la gestión de Lula, los brasileños pagarán “el IVA más grande del mundo”. También vinculó la inflación con la reducción del tamaño de los productos y sostuvo que a las familias les resulta cada vez más difícil hacer las compras. “Ese es el legado de su gobierno”, disparó.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan al debate con un empate en las encuestas

La última encuesta de Datafolha, difundida el jueves, registró un empate del 50% para cada candidato en votos válidos, que excluyen los sufragios en blanco y nulos.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia fue de 1,87 puntos porcentuales.

Cómo fue el primer debate entre Lula y Flávio Bolsonaro

El primer enfrentamiento televisivo se realizó el domingo 18 de octubre y estuvo marcado por acusaciones de corrupción y fuertes cruces personales. Flávio cuestionó a Lula por investigaciones vinculadas con su entorno familiar, mientras que el Presidente reclamó explicaciones sobre los vínculos del senador con el banquero Daniel Vorcaro, involucrado en el caso Banco Master.

La discusión también incluyó propuestas sobre seguridad, economía y política exterior. Flávio defendió el endurecimiento de las medidas contra el crimen organizado y la ampliación del sistema penitenciario. Lula, por su parte, propuso crear un Ministerio de Seguridad Pública y defendió las políticas sociales de su gobierno.

LB