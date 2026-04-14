España regulariza a miles de inmigrantes indocumentados y reabre el debate migratorio en Europa

España dio un giro relevante en su política migratoria al aprobar una regularización extraordinaria masiva de inmigrantes indocumentados, una decisión que impacta tanto en el plano social como económico y que reabre el debate en Europa sobre la gestión de los flujos migratorios.

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El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien confirmó que el proceso se implementará mediante un Real Decreto, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Según explicó, la iniciativa apunta a “reconocer una realidad existente” y garantizar igualdad de condiciones a quienes ya forman parte de la vida cotidiana en el país.

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Regularización de inmigrantes en España: a quiénes alcanza y cómo será el proceso

El plan contempla la regularización de cerca de medio millón de personas que se encuentran en situación irregular. Podrán acceder aquellos extranjeros que hayan ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de permanencia continua y no tengan antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, precisó que el proceso comenzará de manera inmediata tras la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Los trámites podrán realizarse tanto de forma telemática como presencial, con un cronograma que se extenderá hasta el 30 de junio.

Impacto económico: mano de obra, crecimiento y sistema previsional

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida tiene un fuerte componente económico. En un contexto de baja natalidad y envejecimiento poblacional, la migración se presenta como un factor clave para sostener el crecimiento y el sistema de pensiones.

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España cuenta con unos 49,4 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 7,1 millones son extranjeros. Sin embargo, se estima que cerca de 840.000 personas viven en situación irregular, muchas de ellas empleadas en sectores estratégicos como la agricultura, la construcción, la hostelería y los cuidados.

La regularización permitiría incorporar a estos trabajadores al circuito formal, aumentar la recaudación fiscal y reducir la economía informal, uno de los principales objetivos del Gobierno.

Debate político: críticas de la oposición y tensiones en Europa

La decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que la medida podría tener consecuencias a nivel europeo debido a la libre circulación dentro de la Unión Europea. “España está exportando un problema migratorio”, sostuvo.

Desde la extrema derecha, Santiago Abascal calificó la iniciativa como parte de “políticas suicidas” y prometió revertirla en caso de llegar al poder.

En contraposición, el Gobierno asegura contar con respaldo de sectores sociales clave, como sindicatos, organizaciones civiles, empresarios e incluso instituciones religiosas.

Antecedentes: otras regularizaciones en España

No se trata de un hecho aislado. España ha recurrido en varias ocasiones a procesos de regularización desde la década de 1980. El antecedente más relevante fue en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando más de medio millón de personas obtuvieron su estatus legal.

Además, en 2024 el propio Sánchez había impulsado una reforma del reglamento de extranjería que preveía regularizar a unas 300.000 personas por año durante tres años.

Claves del nuevo modelo migratorio español

El Ejecutivo plantea esta medida como parte de una estrategia más amplia: ordenar los flujos migratorios, integrar a la población extranjera y fortalecer la cohesión social.

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El argumento central es que la regularización no solo responde a una cuestión humanitaria, sino también a una necesidad estructural del país. En un escenario de caída de nacimientos —que se redujeron más de un 25% desde 2014—, la inmigración aparece como un motor demográfico y productivo.

La decisión de España se produce en un contexto internacional marcado por políticas migratorias más restrictivas en Europa y Estados Unidos, lo que la posiciona como una excepción dentro del bloque.

El alcance real de la medida, tanto en términos económicos como sociales, comenzará a medirse en los próximos meses. Mientras tanto, el país abre un nuevo capítulo en su política migratoria, con impacto no solo interno, sino también en el debate europeo sobre integración, fronteras y mercado laboral.

LT