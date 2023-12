El congresista republicano George Santos se convirtió en el sexto legislador de la historia en ser destituido de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos, y el primero desde 2002. La decisión de revocar su mandato fue por haber usado fondos públicos para financiar su vida privada.

La decisión se tomó el pasado viernes 1° de diciembre luego de dos intentos fallidos. Santos, de 35 años, se fue del Capitolio antes de que terminara la votación porque ya se percibía el resultado. Ante la pregunta de los periodistas fue contundente: "Como extraoficialmente ya no soy miembro del Congreso, ya no tengo que responder a ninguna pregunta de ustedes" y agregó un “al diablo con este lugar”.

El resultado de la votación fue de 311 a favor contra 114. En total, 206 demócratas y 105 republicanos apoyaron la expulsión.

Las controversias de Santos: desde estafar a una comunidad amish a mentir sobre su ascendencia Judía

El legislador estuvo once meses en su cargo. Poco después de asumir comenzaron las controversias cuando el medio estadounidense The New York Times informó que había mentido sobre su carrera en Wall Street, sus títulos universitarios y su ascendencia judía.

A esas primeras acusaciones se sumaron la de haber estafado a criadores de perros amish en Pensilvania, hacer fraude electrónico, blanqueo de dinero y robo de fondos públicos. Por su parte, él niega todo.

Sin embargo, en octubre el comité de ética de la Cámara descubrió que había explotado "todos los aspectos de su candidatura a la Cámara para su propio beneficio financiero personal".

El panel sostiene que Santos usó el dinero de campaña en hacerse bótox, pagar deudas de tarjetas de crédito, usar Onlyfans y viajes a los Hamptons en Nueva York.

La votación para expulsar a un miembro debe contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara. Anteriormente, no se había logrado porque algunos legisladores temían sentar un precedente de destituir a alguien que no había sido condenado por delitos ni juzgado en un tribunal de justicia.

Qué pasará a partir de la votación

George Santos se convirtió oficialmente en exmiembro del Congreso. A partir de ahora, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tiene 10 días para convocar elecciones.

El desenlace de la carrera de Santos resulto llamativa, sobre todo luego de haber ganado en un distrito de tendencia demócrata y haberse convertido en el primer republicano abiertamente gay elegido al Congreso.



