Los republicanos destituyeron al presidente de la Cámara Baja de EEUU

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, fue destituido este martes por legisladores de su partido furiosos por haber ayudado a los demócratas.

Por primera vez en sus 234 años de historia, la Cámara resolvió "dejar vacante el cargo de presidente" por 216 votos a favor y 210 en contra y preparó así el terreno para una inédita contienda para sustituir a McCarthy un año antes de las elecciones.

El 55º presidente de la Cámara fue despojado del cargo en una votación provocada por rebeldes de extrema derecha de su propio partido, en medio de de caóticos niveles de luchas interinas de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

McCarthy desató la furia en el ala ultraconservadora republicana cuando aprobó el sábado una medida bipartidista de financiación provisional respaldada por la Casa Blanca que evitó in extremis un cierre del gobierno.

Como muchos congresistas, había criticado a Trump tras los disturbios de 2021 en el Capitolio y luego percibió que los vientos cambiaban por lo que rápidamente dio marcha atrás, haciendo un viaje a Florida para hacer las paces con Trump asegurándose así un apoyo crucial para sus ambiciones como presidente de la Cámara.

Cuando McCarthy, de 58 años, consiguió lo que quería, se enfrentó a una realidad incómoda: su control del poder quedó a merced de los partidarios de la línea dura de su partido. En mayo sostuvo una tensa discusión con el presidente Joe Biden sobre la ampliación del límite de la deuda nacional.

Logró un acuerdo de última hora para evitar un catastrófico impago de la deuda estadounidense, y aunque lo consideró como una victoria de los conservadores, debió enfrentar a partidarios de la línea dura republicana que le reprocharon haber hecho demasiadas concesiones en materia de gasto público.

El limitado compromiso de McCarthy con los demócratas volvió a ser objeto de la ira de la extrema derecha la semana pasada, cuando utilizó los votos del partido rival para evitar el cierre del gobierno. La medida enfureció a republicanos -incluido Trump-, que abogaban por forzar recortes masivos del gasto y reducir la carga de la deuda del país, que supera los 31 billones de dólares.

A la cabeza de las críticas quedó el congresista Matt Gaetz, un viejo antagonista de McCarthy que el lunes consiguió apoyo para "dejar vacante la presidencia". "La razón por la que Kevin McCarthy ha caído hoy es porque nadie confía en Kevin McCarthy", dijo tras la votación. "Kevin McCarthy ha hecho múltiples promesas contradictorias, y cuando todas se cumplieron, perdió".

Los demócratas tampoco querían a McCarthy, señalando su decisión de incumplir un acuerdo con Biden sobre los límites de gasto acordados a principios de este año en las conversaciones de alto riesgo sobre el presupuesto federal.

Matt Gaetz, que lideró la campaña para destituir a su colega del Partido Republicano de uno de los roles más poderosos en el gobierno de Estados Unidos, tiene 41 años, es hijo de un senador estatal y creció en una casa que sirvió de escenario para "The Truman Show" de Jim Carey.

Pero construyó su carrera criticando al establishment, primero en la Cámara de Representantes de Florida y, después de un paseo en el profundamente conservador Primer Distrito de Florida en 2016, en los últimos años como congresista estadounidense.

"No me postulo para el Congreso porque quiera ir a Washington", dijo Gaetz durante la campaña. "Me postulo para el Congreso porque no podemos confiar en Washington". Fue en Washington, como parte de la ola de antisistema que llevó a Trump a la presidencia, donde se hizo un nombre.

Apenas unos meses después de su primer mandato, comenzó a presentarse como un "defensor incansable" de la ex estrella de reality shows, y pronto se postuló con el House Freedom Caucus, un incómodo escuadrón del Partido Republicano que rutinariamente critica la noción misma de gobierno.

Gaetz rápidamente se convirtió en un rostro familiar entre su electorado, ya sea por haber nominado a Trump al Premio Nobel de la Paz, por su irrupción en una reunión del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes o su uso de una máscara antigás durante una votación sobre las medidas de financiación del Covid-19.

Pocos de sus colegas salieron en su defensa cuando en 2021 se enfrentó a una investigación del Departamento de Justicia sobre acusaciones de que tuvo una relación sexual con una joven de 17 años y que le pagó el viaje, un delito federal. Él negó las acusaciones y no fue imputado.