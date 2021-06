Familiares de los residentes del edificio derrumbado en Surfside, cerca de Miami Beach, pasaron el jueves y parte de la madrugada del viernes esperando con angustia noticias de sus seres queridos, mientras otros habitantes de la torre buscan dónde alojarse.

El desastre dejó, según el último parte oficial, un muerto y 99 desaparecidos. 102 individuos pudieron ser localizados en zonas aledañas y puestos a resguardo mientras que bomberos confirmaron el rescate de 37 personas de entre los escombros.

Con la intención colaborar en la búsqueda, allegados decidieron compartir fotos de sus amados en las redes sociales, esperando que alguien pudiese identificarlos y, de esta manera, obtener información respecto de su situación actual y/o paradero.

Bajo la guía de Frances Wang, periodista de CBS Miami, hicieron públicos también los nombres de los extraviados e información personal en un hilo en Twitter. “Vamos a unir a personas que sus seres queridos denunciaron como desaparecidas”, dijo Wang.

