Trágico derrumbe en Miami: 99 personas siguen desaparecidas, entre ellas 9 argentinos

Catorce horas después del trágico derrumbe de un edificio residencial cerca de Miami (EEUU) todavía no hay noticias de 99 personas, entre ellos 9 argentinos, lo que hace temer un alto balance de víctimas, según informó la policía del condado de Miami-Dade.

Hasta las 17 (hora argentina) 53 personas fueron localizadas, pero 99 están en paradero desconocido, indicó Ramírez. Según los registros oficiales, al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que hay prepararse para tener "malas noticias".

Una torre de condominios de 12 pisos y ubicada frente al mar se derrumbó parcialmente esta madrugada en Collins Avenue, en la ciudad de Surfside

Fotogalería | Dramáticas escenas del derrumbe en Miami

Una importante porción del edificio, en la ciudad de Surfside, justo al norte de Miami Beach, quedó reducida a escombros y dejó el interior de los apartamentos al descubierto. Hasta el momento no están esclarecidas las causas del colapso ni cuántas personas estaban dentro del edificio, habitado por una combinación de residentes e inquilinos a tiempo completo y de temporada.

Unos 55 de los 130 apartamentos del edificio se vieron afectados por el derrumbe, ocurrido alrededor de la 1.30 de la madrugada (hora local). Algunas personas pudieron salir por sus propios medios por las escaleras mientras otras debieron ser rescatados desde sus balcones. Otros 30 sobrevivientes fueron rescatados de entre los escombros.

La hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos así como una empleada figuran entre los desaparecidos.

9 argentinos, 3 uruguayo y 6 paraguayos siguen desaparecidos

"Es difícil tener una contabilización", dijo la comisionada del Condado de Miami-Dade, Sally Heyman, a la cadena CNN. "Supuestamente, 51 personas residían allí en ese momento (y) ellas no han llamado ni han recibido llamados para comunicarse con ellas. Pero no se sabe, entre vacaciones o cualquier otra cosa. Así que todavía estamos esperando. Y desafortunadamente, la esperanza sigue ahí, pero está menguando", agregó.

Al menos 18 personas latinoamericanas permanecen desaparecidos, entre ellos la hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos así como una empleada, según la cancillería paraguaya. Según un comunicado del consulado argentino en Miami, hay al menos nueve argentinos entre los desaparecidos, mientras el cónsul uruguayo en esa ciudad, Eduardo Bouzout, dijo que no se tienen noticias de tres uruguayos.

La torre que colapsó es una parte de la Champlain Towers South Condo, construido en 1981 con más de 100 unidades, en el 8777 Collins Ave.

Un cirujano desaparecido en el derrumbe de Miami es amigo de Fabiola Yañez

Nicolás Patoka, propietario del departamento en el que se alojaba la desaparecida pareja de argentinos con su hija dijo que hasta el momento no se sabe nada de ellos y que llamó a todos los hospitales "y no están". Contó que uno de sus dos departamentos "está intacto, pero el otro desapareció, ya no existe más. Y ahí estaba la pareja argentina, muy amiga de la familia, con su hijita".

Si bien Patoka no quiso dar a conocer las identidades de la pareja, trascendió que se trata del cirujano plástico Andrés Galfrascoli, y de su marido, Fabián Núñez, quienes habían viajado a Miami junto a la hija de ambos, de 6 años. "Son muy buenas personas que lucharon toda su vida para poder tener una niña y es muy injusto que se hayan ido así. Aún no los han encontrado. No se sabe si están en algún hospital. Pero yo he llamado a todos los hospitales y no están", comentó.

