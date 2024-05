Leo Hoffmann, desde Porto Alegre: "La mitad de la población está evacuada"

Leonardo Hoffmann habló sobre el desastre natural de Porto Alegre, una de las zonas más afectadas por las inundaciones que están afectando al sur de Brasil. El periodista relató su recorrido por las calles inundadas y expresó su preocupación a futuro “No estamos cambiando nuestros hábitos para no enfermar el planeta”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leonardo Hoffmann es periodista, fotógrafo y documentalista. Es también empresario de medios en Brasil y con él vamos a dialogar sobre las inundaciones en el sur del país, recorrió las calles para auxiliar a más de 130.000 personas evacuadas, “Nunca se pensó que podría pasar algo peor que lo que pasó en 1941”, expresó. La catástrofe climática es clasificada como "la peor de la historia" que mantiene 83 muertos y 111 desaparecidos.

Alejandro Gomel: Queríamos que nos cuente un poco la situación actual de las inundaciones allá en Porto Alegre.

Acá se está sufriendo algo inédito. Nosotros nunca podríamos haber imaginado que Porto Alegre sufriría un desastre natural como este. Estamos con dos tercios de la ciudad inundada, las calles también, familias desalojadas, es una situación muy grave en torno a lo social.

Ahora va a comenzar a llover nuevamente, es complicado. Sufrimos una cantidad muy grande de lluvias la semana pasada. El Río Guaíba, que tiene una medida de tres metros para soportar una inundación, creció cinco metros y medio.

AG: ¿Dentro de la ciudad hay muchos barrios inundados? ¿Hay mucha gente evacuada?

En Porto Alegre hay un camino natural de ríos del interior que llegan a una bahía que desemboca en el océano atlántico. Hay una región cerca que está completamente inundada. Es posible afirmar que la mitad de todas esas personas quedaron en sus habitaciones.

Ayer pude visualizar una región inundada, recorrí en un barco acompañado con la policía, y lo que ví fueron casas y autos completamente inundados.

AG: ¿Hay antecedentes de algo similar en Porto Alegre? ¿o es algo que nunca se había vivido?

En 1941 cuando aconteció la gran inundación en Porto Alegre, el Río Guaíba creció cuatro metros y medio. Nunca se había aproximado o acercado a tres metros, es muy raro. Hay un muro que separa a la ciudad del río y es muy raro lo que pasó, porque ni siquiera se podía ver el río a través del muro, y con esta crecida el muro se derrumbó.

¿Cinco metros y medio? Nunca se pensó que podría pasar algo peor que lo que pasó en 1941. Parece ficción, pero está aconteciendo, yo me metí en calles inundadas para auxiliar gente.

Todo esto me llevó a conclusiones muy básicas. Primero, la naturaleza nos está cobrando muy caro para nosotros, y tenemos que aprender de eso. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y también presionar a nuestros gobernantes para que actualicen las estructuras que no tienen que proteger.

Son estructuras desfasadas, antiguas. La ciudad cambió y las estructuras necesitan ser actualizadas. Y los gobiernos tienen que usar fondos para esto, no para sus elecciones.

Otro punto, especialmente para la Argentina, la solidaridad tiene un poder increíble. La solidaridad de las personas es increíble.

AG: De aquí hacia adelante, ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuándo se va a volver a la normalidad?

La perspectiva es que si no vienen lluvias que vuelvan a empeorar la situación, tenemos una semana para volver a ocupar las regiones de las calles. Pero para normalizar, no va a pasar antes de tres semanas.

Hay consecuencias muy grandes, muchas casas destruídas. Las inmobiliarias deben encontrar lugares para alojar a la gente que perdió su casa, y la situación económica y social nueva que habrá que enfrentar para reconstruir la ciudad.

Claudio Mardones: Hay un interrogante que la prensa brasileña empieza a interrogar, ¿Cuáles son las causas? ¿Es un impacto directo de la deforestación del Amazonas que permitió Bolsonaro?

Yo creo que las causas de un fenómeno como este, no son solo por una deforestación del Amazonas. Están aconteciendo esta clase de eventos en todo el mundo, China, Hong Kong, Dubai. El planeta está sufriendo, el planeta está con fiebre.

¿Por qué? Porque está practicando malos hábitos. Nosotros que habitamos este mundo no estamos consiguiendo cambiar nuestros hábitos de una forma eficiente para no enfermar el planeta. Es una analogía simplista, pero es como analizo la situación.

Tenemos que actualizar nuestras infraestructuras. Tenemos autos, celulares, computadoras actualizadas, pero nuestras ciudades no lo están. Puentes, diques, demás cosas siguen desactualizadas para enfrentar una población sigue creciendo con diferentes hábitos de consumo.

Eso interfiere mucho. La ciudad recibió una cantidad de agua que no pudo absorber, no puedo redireccionar. Si hubiese habido un planeamiento, eso no hubiese pasado. No estábamos preparados para esto.

