Donald Trump y sus hijos Eric, Donald Junior e Ivanka enfrentan una demanda de 250 millones de dólares por fraude en el negocio inmobiliario familiar. Letitia James, fiscal general de Nueva York, presentó el miércoles 21 de septiembre dicha demanda luego de una investigación civil de más de tres años sobre las prácticas comerciales de la compañía Trump.

La demanda de 250 millones de dólares contra Trump y sus tres hijos mayores, es de 220 páginas y en la misma se investigó si los activos de la Organización Trump fueron exagerados con el objetivo de conseguir préstamos, seguros y “acomodar” cuestiones impositivas. "Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándonos así a todos", dijo hoy la fiscal general Letitia James donde anunció que presentó dicha demanda en la Corte Suprema de Manhattan. "El hecho de que tenés dinero que en realidad no tenés no equivale a 'El arte del trato', sino que ‘es el arte del robo’”, dijo James refiriéndose al libro homónimo (The Art of Deal) que Trump publicó en 1987.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, anunció la demanda por US$ 250 millones contra Trump y familia.

En la demanda judicial también se nombra a Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, y se alega que los acusados "se involucraron en numerosos actos de fraude y tergiversación" en "los informes anuales del estado financiero de Trump", que van al menos desde 2011 a 2021. Letitia James, fiscal general de Nueva York, comenzó esta investigación sobre la Organización Trump en 2019, luego que Michael Cohen –antiguo abogado personal de Trump–, declarara ante el Congreso de Estados Unidos que el ex presidente exageraba los activos de la compañía con fines fiscales, de seguros y préstamos. Al año siguiente James presentó una demanda alegando que la Organización Trump y Eric Trump, bloqueaban esa investigación. Cabe aclarar que para entonces, Donald Trump era presidente de Estados Unidos.

Qué se filtró de los documentos secuestrados por el FBI en el mansión de Trump.

En agosto último, Donald Trump se presentó a declarar por esta causa pero se negó a responder preguntas, citando la Quinta Enmienda. Esto es, “que no puede obligarse a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra sí misma, y esto no solamente se aplica a los juicios, sino que también puede ser usada en los interrogatorios policiales.” La demanda presentada este miércoles 21 de septiembre se produce después que la fiscal general rechazara al menos una oferta del equipo legal de Trump para resolver el caso. También esa fiscalía informó que enviaron el caso al Servicio de Impuestos Internos y a los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.

A Eric (izq.) se lo acusa también de obstruir la investigación aprovechando que su padre era presidente.

Alina Habba, abogada de Donald Trump en este caso, defendió a su cliente y enmarcó esta demanda en una acción que “no se centra en los hechos ni en la ley, sino que busca únicamente en avanzar en la agenda política del fiscal general (…) Está muy claro que la Oficina del Fiscal General ha excedido su autoridad legal al inmiscuirse en transacciones en las que no se han producido absolutamente ninguna mala conducta".

La Organización Trump negó que se hubiera cometido delito alguno y se quejó de que la fiscalía, según ellos, se excedió en las expectativas de cumplimiento de las solicitudes de documentación. Letitia James rechazó esa afirmación, señaló que Trump está en situación de desacato civil y que no cumplió con la orden del juez de la Corte Suprema del estado Arthur Engoron de entregar documentos citados. Incluso en abril último, pidió que se lo multase en diez mil dólares diarios hasta que entregue la documentación pedida, algo que que el juez finalmente habilitó.