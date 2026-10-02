Francia en alerta por las protestas estudiantiles: cientos de escuelas cerradas y 40 directores heridos

Las protestas de estudiantes secundarios que comenzaron en París se extendieron por distintas ciudades de Francia y derivaron en cientos de escuelas cerradas, incendios, enfrentamientos con la Policía y miles de detenciones. El conflicto, que lleva alrededor de una semana, surgió por reclamos vinculados con las condiciones de las escuelas, la falta de docentes y las extensas jornadas escolares.

Este viernes, el Ministerio de Educación informó que unos 400 de los 3.700 liceos del país permanecerían cerrados, mientras que otras 564 instituciones registraron acciones o interrupciones en sus actividades. En algunas ciudades se optó por dictar clases de manera remota para evitar que los alumnos quedaran expuestos a los disturbios.

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La protesta comenzó en establecimientos de la región de París y rápidamente se extendió al resto del país. Los estudiantes bloquearon los accesos a los colegios y, en algunos puntos, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Las imágenes de barricadas en llamas, contenedores incendiados y gases lacrimógenos marcaron las últimas jornadas de movilización.

Los reclamos de los estudiantes y la respuesta del Gobierno

Entre las demandas aparecen los horarios escolares extensos, las aulas sobrecargadas, la falta de profesores y los problemas edilicios. Los estudiantes también cuestionan las condiciones de cursada y el sistema de acceso a la universidad.

"El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de ocho de la mañana a seis de la tarde. Además, trabajamos dos horas al día en casa. No tenemos tiempo para actividades extraescolares", contó Simon, un estudiante de 15 años, a AFP.

El Gobierno francés reconoció que parte de los reclamos son legítimos, pero cuestionó los episodios de violencia. El ministro de Educación, Édouard Geffray, sostuvo que el movimiento estaba siendo utilizado por grupos violentos ajenos a las demandas originales de los estudiantes.

El funcionario informó que al menos 65 trabajadores del sistema educativo resultaron heridos, entre ellos 40 directores de liceos. También se contabilizaron unos 170 estudiantes heridos y más de 300 policías y gendarmes afectados desde el comienzo de las movilizaciones.

La Justicia también intervino. El ministro del área, Gérald Darmanin, aseguró que desde el comienzo de las protestas fueron detenidas unas 2.000 personas, el 90% de ellas menores de edad, y pidió a los fiscales que reclamen que los padres respondan por los daños provocados por sus hijos.

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"Los padres deben dar un paso al frente y decirles claramente a sus hijos que no vayan" a las manifestaciones, reclamó Geffray, quien advirtió que los jóvenes "corren peligro". El ministro también convocó a sindicatos educativos y asociaciones estudiantiles para intentar abrir un canal de diálogo.

El conflicto adquirió además una dimensión política. La oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó al partido de izquierda La Francia Insumisa, vinculado a Jean-Luc Mélenchon, de estar detrás de las movilizaciones. Desde esa fuerza rechazaron la acusación y Manuel Bompard la calificó de "teoría conspirativa".

La tensión se produce además en un contexto de ajuste fiscal y discusión por el presupuesto de 2027. El Gobierno presentó un proyecto que contempla una reducción del gasto de 54.000 millones de euros, mientras intenta contener una deuda pública elevada y un déficit que supera los límites establecidos por la Unión Europea.

Con el conflicto extendiéndose por distintas regiones, las autoridades buscan contener los disturbios sin desatender los reclamos que dieron origen a las protestas. Por ahora, los estudiantes anunciaron nuevas movilizaciones para los próximos días.

RG/fl