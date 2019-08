Renunció Giuseppe Conte como primer ministro de Italia

El primer ministro Giuseppe Conte anunció este martes 20 de agosto su renuncia al cargo de primer ministro de Italia tras comparecer en el Senado, donde criticó a su exaliado de gobierno, el líder ultraderechista Matteo Salvini.

Conte realizó el anuncio previo al debate motivado por la moción de censura planteada por Salvini. "La crisis en curso socava la acción de este Gobierno que se detiene aquí (...) Aprovecho para comunicar que presentaré mi dimisión como jefe de Gobierno ante el presidente de la República", dijo en un discurso enérgico, según consignó el diario El País.

Italia "no necesita gente que pide plenos poderes sino líderes con sentido de responsabilidad y de las instituciones", afirmó al hacer una referencia a los plenos poderes pedidos por Benito Mussolini en 1922 y que terminaron en el fascismo. A Salvino lo acusó, además, de haber remado siempre en contra del gobierno pactado entre la Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas.

Otra crisis institucional vuelve a sacudir a Italia

"En muchas ocasiones invadió el campo de otros ministros, los criticó y quebró la unión del equipo de gobierno", resumió el primer ministro tras anunciar que "este gobierno hasta aquí llegó". El complicado acuerdo entre la Liga y el M5E se quebró definitivamente después de la crisis desencadenada el 8 de agosto por Salvini, al pedir elecciones anticipadas.

"La crisis no se reglamentan en las plazas sino en el Parlamento, según muestro sistema político", explicó Conte. Por su parte Salvini, con el cargo también de ministro del Interior, respondió con un discurso con tono de propaganda, desde los escaños de su partido y en varias ocasiones interrumpido. "No me arrepiento de nada", dijo, tras gritar que representa a "un pueblo soberano", que "no teme nada", "libre", suscitando la ira de buena parte de los senadores.

Salvini busca seguir escalando en la pirámide política, donde ya conquistó la vicepresidencia y el cargo de ministro del Interior y, sin dudas, mucho poder. El polémico hombre de mano dura reniega de la Unión Europea y logró asestar este mes un triunfo político que define sus ideas y ascenso: un decreto antiinmigratorio que posibilita interceptar preventivamente embarcaciones con refugiados y, en caso de resistencia, las penas llegan hasta diez años de prisión.

Italia, en alerta por el escándalo que asocia a Salvini con Rusia



El líder de la extrema derecha dio la semana pasada por rota la coalición gobernante, y presentó una moción de censura contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, con el objetivo de hacer un llamamiento a elecciones anticipadas y alzarse con el poder. Es que, según las encuestas, que allá suelen ser más efectivas, su partido político obtendría alrededor del 35% de los votos.

Si bien representa un número elevado para lo que están acostumbrados en los últimos años los países europeos, que dejaron atrás los bipartidismos, no resulta un número suficiente para gobernar en soledad en un sistema político donde son necesarias las alianzas para formar gobierno. Sin embargo, el dirigente tiene un as bajo la manga: si pacta con el pequeño partido liberal-conservador “Hermanos de Italia”, alcanza el número suficiente para lograr su cometido, liderar el poder ejecutivo.