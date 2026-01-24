Indonesia: al menos ocho muertos y más de 80 desaparecidos por un alud en la isla de Java

Este sábado durante la madrugada, un alud provocado por fuertes lluvias provocó la muerte de al menos ocho personas y dejó a más de 80 desaparecidas en la isla de Java, la más poblada de Indonesia, de acuerdo con información oficial difundida por autoridades gubernamentales.

El episodio climático afectó distintas aldeas del distrito de Bandung Occidental, donde masas de tierra y barro avanzaron sobre sectores habitados, cubriendo viviendas y caminos. En el archipiélago indonesio, este tipo de fenómenos se repite con frecuencia durante la estación lluviosa, que habitualmente se extiende entre octubre y marzo.

A las 2:30 de la madrugada, (16:30 hora Argentina), "se oyó un estruendo, como un trueno", relató a la agencia AFP Oyoh, habitante de la aldea de Pasirlangu, quien, como es habitual en Indonesia, utiliza un solo nombre. "Había estado lloviendo sin parar desde la mañana, y entonces ocurrió (el deslizamiento de tierra). Sentí miedo de inmediato".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sudán: un desplazamiento de tierra dejó más de 1000 muertos y solo un sobreviviente

El testimonio corresponde a un hombre de 52 años que debió ser evacuado junto a decenas de vecinos —en su mayoría mujeres y niños— hacia la sede administrativa de la aldea. Según precisó, su vivienda no fue alcanzada por el alud, aunque confirmó que su sobrina, la pareja de ésta y sus dos hijos permanecen desaparecidos tras el derrumbe.

Abdul Muhari, vocero de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, ratificó que el saldo provisorio ascendía a ocho víctimas fatales y 82 personas cuyo paradero aún fue determinado. Desde el gobierno local señalaron que las tareas de búsqueda continúan sin interrupciones.

Equipos de rescate buscan personas extraviadas en un terreno inestable en plena temporada de monzones | AFP

El jefe comunal de Bandung Occidental, Jeje Ritchie Ismail, informó a los medios que efectivos del Ejército, fuerzas policiales y equipos de voluntarios se encuentran desplegados en la zona afectada para colaborar con los operativos de rescate. No obstante, advirtió que las condiciones del terreno complican seriamente las labores, debido a la inestabilidad del suelo.

Días satánicos para esquiadores en los Alpes: 8 muertos en avalanchas, 17 en una semana

En paralelo, la agencia regional de búsqueda y salvamento detalló que los trabajos se realizan mayormente de forma manual, con apoyo de bombas de agua para remover el barro acumulado y el uso de drones para inspeccionar áreas de difícil acceso en busca de sobrevivientes.

Al menos 8 muertos y más de 80 desaparecidos en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, Indonesia | AFP

El impacto de la deforestación en los desastres naturales de Indonesia

El nuevo episodio ocurre pocos meses después de que tormentas tropicales y lluvias monzónicas intensas, registradas hacia finales de 2025, desencadenaran inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra. Aquellos eventos dejaron un saldo aproximado de 1.200 muertos y más de 240.000 personas desplazadas, según estadísticas oficiales difundidas por el gobierno indonesio.

Especialistas ambientales, organizaciones no gubernamentales y autoridades estatales coincidieron en señalar que la pérdida de cobertura forestal tuvo un rol determinante en la magnitud de los daños. La degradación de los bosques facilitó el arrastre de grandes volúmenes de lodo hacia zonas pobladas.

El jefe comunal de Bandung Occidental advirtió que las condiciones del terreno complican la búsqueda de sobrevivientes | AFP

Los bosques cumplen una función clave en la absorción de las precipitaciones y en la estabilización del suelo mediante sus sistemas de raíces. Su desaparición incrementa la vulnerabilidad de los territorios frente a inundaciones repentinas y corrimientos de tierra, explicó en diciembre a AFP David Gaveau, fundador de la iniciativa de conservación The TreeMap.

El horror de la escuela en Indonesia: ya son 14 los muertos y hay 49 personas desaparecidas

De acuerdo con un relevamiento del proyecto "Atlas de Nusantara", desarrollado por The TreeMap, Indonesia perdió más de 240.000 hectáreas de bosque primario durante 2024. De manera recurrente, el país figura entre los que registran mayores niveles de deforestación anual, impulsada por la expansión minera, el avance de plantaciones agrícolas y los incendios forestales, según alertaron diversas ONG ambientales.

Autoridades de Indonesia señalaron que la deforstación tuvo un rol determinante en la magnitud de los daños | AFP

Tras las inundaciones ocurridas en Sumatra, el gobierno nacional promovió varias demandas judiciales contra seis compañías, y reclamó indemnizaciones por más de 200 millones de dólares en concepto de daños ambientales y sociales. Además, esta semana revocó más de dos docenas de licencias otorgadas a empresas forestales, mineras e hidroeléctricas que operaban en esa isla

En paralelo, durante el presente mes, lluvias intensas golpearon la isla indonesia de Siau, donde una crecida repentina de aguas provocó la muerte de al menos 16 personas, lo que sumó un nuevo episodio a la serie de desastres asociados al clima extremo en la región.

NG